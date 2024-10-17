金在中亲自讲述被领养的事实：拍摄东方神起MV时接到亲生父母电话

歌手金在中原名韩在俊，出生后被送养给了金姓家庭，因此改名为金在中。 他从小在养父母家中长大，并且与他们关系密切。 后来在他已经成年并成名后，生母的身份才被揭露出来，这一事件一度引起了媒体的广泛关注。

最近，金在中做客了MBC综艺节目《Radio Star》，坦白表示，自己是在出道后才得知被领养到一个「女儿众多的家庭」。 他表示：「我在小时候被领养，3岁时去了一个有8个姐姐的家庭，当时并不知道自己是被领养的。 直到出道成为东方神起的一员后才得知。」他还坦言：「知道后，和家人谈论领养的事情彼此感觉很不自在。」

金在中会想起自己得知被领养真相那一刻时说：「那是在釜山拍摄《我相信》MV时，接到了一个陌生号码的电话。 当时因为受到私生饭的骚扰，原本不想接，但当时有一种非接不可的感觉。 接电话后，对方说了句『在俊啊，你过得好吗？』那一瞬间，所有的拼图都拼上了，那时我才知道自己是被领养的。」



金在中回忆起曾认为需要隐瞒领养事实的时光时说道：「我和家里的小姐姐只差一岁，实际上只相差10个月。 因为担心邻里知道我被领养的事实，姐姐每年都在我的生日时庆祝她的生日。 直到成年后，她才真正庆祝自己的生日。 我非常感激姐姐为了我而隐瞒了她的生日。」



然而，尽管有亲生母亲的存在，金在中一直对养父母非常感激，并且视他们为自己的亲生父母。 金在中也不止一次在公开场合中表达过对8个姐姐的感激和爱护。 他们对他非常照顾和支持，养父母和姐姐们不仅在家庭生活中给予了他关怀，也在他成为艺人、面对公众压力时给予了巨大的支持。

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