Sulli离世5年，粉丝提起她仍痛心：永远想你

一转眼Sulli已经离开了5年。

很多粉丝还记得2019年的10月14日，那一天Sulli永久离开了我们，年仅25岁。 据报导，当时她的经纪人是在前一天傍晚6点30分与Sulli进行最后一次通话后无法再联系上她，於是前往她家查看，才发现她已经离世。 随后经纪人报警，警方赶到现场时，Sulli已无生命迹象。

1994年出生的Sulli於2005年通过SBS电视剧《薯童谣》以童星身份出道，随后在2009年作为女团f（x）一员正式出道，凭藉多首热门歌曲获得了大量喜爱。 2015年她退出组合转型为演员，活跃於电影和各种综艺节目中。 她的突然离世让人们感到震惊，因为就在去世前一天，她还通过SNS分享了广告拍摄的行程，而在去世当天，她也有一场综艺录制的日程。



在Sulli离世之后，很多事情都发生了变化。 由於她生前曾表示受到恶意评论的困扰，外界猜测她的去世与恶评有关，随后也掀起了抵制恶评的运动，最终导致各大门户网站关闭了娱乐新闻的评论区。

而去年11月，Sulli的遗作《Persona：Sulli》公开。 在片中Sulli透露自己感受到人们似乎不认为艺人也是普通人，「那时候我没有觉得有什么不对，但从我开始当艺人起，听到最多的话就是『你是商品，必须成为人们心目中最好的商品』。 虽然大家没有直接说我是商品，但所有人都把我当作商品看待，我必须按照他们的喜好行动，同时也害怕自己会失去商品的价值」，这些话语道出了她在演艺圈中的苦楚，令人十分痛心。

Sulli永远以25岁的模样留在我们的心中，是所有人心目中的「人间水蜜桃」。 尽管她已经离世5年，但她的SNS上仍有来自世界各地的粉丝留言，众人纷纷留言「已经5年了」、「真理啊，好想你」、「我们永远想念你」等，表达对她的深切怀念。

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