Sulli離世5年，粉絲提起她仍痛心：永遠想你

一轉眼Sulli已經離開了5年。

很多粉絲還記得2019年的10月14日，那一天Sulli永久離開了我們，年僅25歲。 據報導，當時她的經紀人是在前一天傍晚6點30分與Sulli進行最後一次通話后無法再聯繫上她，於是前往她家查看，才發現她已經離世。 隨後經紀人報警，警方趕到現場時，Sulli已無生命跡象。

1994年出生的Sulli於2005年通過SBS電視劇《薯童謠》以童星身份出道，隨後在2009年作為女團f（x）一員正式出道，憑藉多首熱門歌曲獲得了大量喜愛。 2015年她退出組合轉型為演員，活躍於電影和各種綜藝節目中。 她的突然離世讓人們感到震驚，因為就在去世前一天，她還通過SNS分享了廣告拍攝的行程，而在去世當天，她也有一場綜藝錄製的日程。



在Sulli離世之後，很多事情都發生了變化。 由於她生前曾表示受到惡意評論的困擾，外界猜測她的去世與惡評有關，隨後也掀起了抵制惡評的運動，最終導致各大門戶網站關閉了娛樂新聞的評論區。

而去年11月，Sulli的遺作《Persona：Sulli》公開。 在片中Sulli透露自己感受到人們似乎不認為藝人也是普通人，「那時候我沒有覺得有什麼不對，但從我開始當藝人起，聽到最多的話就是『你是商品，必須成為人們心目中最好的商品』。 雖然大家沒有直接說我是商品，但所有人都把我當作商品看待，我必須按照他們的喜好行動，同時也害怕自己會失去商品的價值」，這些話語道出了她在演藝圈中的苦楚，令人十分痛心。

Sulli永遠以25歲的模樣留在我們的心中，是所有人心目中的「人間水蜜桃」。 儘管她已經離世5年，但她的SNS上仍有來自世界各地的粉絲留言，眾人紛紛留言「已經5年了」、「真理啊，好想你」、「我們永遠想念你」等，表達對她的深切懷念。

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