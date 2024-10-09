从《妈朋儿》到《辣手神探2》丁海寅横跨大小萤幕！自曝曾因恶评造成失眠以及恐慌障碍

近期人气直升的演员丁海寅，也将来到tvN《You Quiz》接受访谈，也畅谈自己出道11年以来的酸甜苦辣。
最近以人气电视剧《妈妈朋友的儿子》以及电影《辣手警探2》同时与观众们见面的演员丁海寅，光是为了跑电影宣传就上了许多YT或综艺节目，电影院的舞台问候更是超过200场次，行程非常忙碌。他也首度公开自己变身为反派角色的心情，以及自己受邀参与坎城影展的感想，透过本次电影与前辈黄晸珉的合作，也大大改变了自己的价值观。
丁海寅一直以来都以丁若镛的直系第六代孙闻名，而他也表示从母亲那里遗传到了特别的才华，但与母亲相处的趣事却令人发笑。不知不觉已经出道11年的丁海寅，一路以来也拍摄过许多令人印象深刻的作品。曾在《请回答1988》饰演德善的初恋，也曾是《鬼怪》池恩卓口中的帅气棒球队泰熙欧巴，接者还演出了《当你沉睡时》《经常请吃饭的漂亮姊姊》《春夜》《D.P逃兵追缉令》《雪降花》等，挑战各式不同题材的作品。
但在此期间，丁海寅也曾因为一些恶意评论而备受煎熬，甚至引发失眠以及恐慌障碍等等症状。克服了这些的丁海寅，有著独特的个人色彩，甚至被大家称为是「天生吃国家饭的人」，完美消化各种公务员如警察、军人等制服造型，并且作品都相当受欢迎。丁海寅还拥有坚强的歌唱实力，也在节目中展现给大家看。tvN《You Quiz》将於今日晚间播出。
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