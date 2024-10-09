Super Junior-T是裸上身录〈Rokuko〉的！有望回归？银赫直言：成员不足XD

Super Junior-D&E日前圆满完成第六张迷你专辑《INEVITABLE》宣传活动，首次挑战嘻哈风格，主打歌〈Go High〉令人耳朵、眼睛为之一亮，颇受好评。

而他们宣传期除了上遍打歌节目外，也到了可说是「老朋友」的可视广播节目《两点出逃Cultwo Show》，节目中，节目特色是来宾要转转盘，转到要宣传的主打歌才能表演，否则就是播放转到的歌曲。两人转到〈Rokuko〉，大部分的人都熟知这是Super Junior Trot小分队「T」的歌曲，银赫说明当时Trot（韩国演歌）不比现在流行，但这首歌会广为人之得多亏李秀满的发想。



银赫回忆当时李秀满认为Super Junior阵中有许多很会带气氛的成员，便找几名成员（利特、希澈、强仁、神童、晟敏、银赫）试试看，还邀请知名作曲家尹明善写歌。银赫甚至爆料当时他们六人和尹明善一起脱了上衣，在很大声、兴奋的状态下录音。



主持人金泰均问T还有没有活动，银赫想了一下直言：「T如果现在要活动的话，成员有点不足。」金泰均继续问他「哪里不足」，他回：「就是有点不足。」粉丝E.L.F.听到肯定会笑出来，因为可以算地狱哏了，T成员六个有两个因为负面形象结束或暂停SJ活动（强仁酒驾、晟敏结婚影响全团活动），一个因车祸脚伤鲜少参与舞台活动（希澈），若重启，能健健康康活动的恐怕只剩下一半，利特、神童和银赫三人了。



除了Super Junior-T地狱哏外，也有其他话题让人喷笑，像是有听众留言表示自己去完Super Junior-D&E演唱会，就算不是站席仍全身酸痛，银赫就说以后要准备「躺席」了。对於新专辑的造型及概念，他们也自嘲「努力模仿现在的爱豆了」，东海戴高科技眼镜(?)的一张还被说神似歌手Zion.T。有听众留言提到曾遇过银赫，说某次走夜路看到鯷鱼般的身躯走在前头，因为路很黑想赶快离开，但前方那人也越走越快，正当自己要跑起来的时候，对方突然转头：「我知道了，帮你签名吧！」XDDD。



▼完整节目（5:28躺席；7:24、25:49现在的爱豆；15:55〈Rokuko〉；26:37；36:36银赫目击谈）



▼好不容易转到唯一一次的〈Go High〉表演



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