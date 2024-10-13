【韩网热门】RIIZE元彬为承汉归队道歉，安慰挽留粉丝

RIIZE成员元彬今日淩晨2点在Weverse PO出长文，对承汉归队一事透露想法：

「过去这段时间，想必BRIIZE也好奇承汉究竟会不会归队、为什么不早点给出明确答复吧。 我们和承汉以及公司真的做了很多、很久的讨论。 希望大家知道，成员们一起进行了反复深入的思考。 我想让所有BRIIZE一直幸福，但似乎未能做到，对不起...」

「虽然这段文字无法完全消除BRIIZE的担忧，至少希望能给混乱的心带去一点安慰。 没有BRIIZE就没有RIIZE。 就像一直说的，我希望和BRIIZE一起创造美好的回忆、长长久久不分离。 所以，希望大家像一直以来那样给我们温暖的视线和应援，这会成为我们非常大的力量。 我承诺，RIIZE今后也会继续努力成为BRIIZE的骄傲。」



韩国网友评论：

1. 又拿人气成员当挡箭牌，SM真是没变啊

2. 所属社太卑鄙

3. 非粉都看得出SM的意图，这篇文肯定不是完全出於元彬的想法

4. 跟元彬平时的文风差太多吧？ 绝对是公司让PO的

5. 成员盾牌legend级

6. 哇我以为HYBE是最糟糕的，原来SM不遑多让

7. 元彬啊对不起，但即便如此也不能让承汉回来

8. SM到底为什么要这样，疯了吗

9. 清醒一点，我为什么要给那种小流氓花钱？

10. 请不要责怪元彬，这是SM从一代团就开始用的手段！元彬有演出的日子从不在演出前来Weverse，只会在结束后表达感谢、询问大家对表演的看法并进行反省。 但这次PO文却是在马德里演唱会正要开始的时候。

11. 非粉，希望粉丝赢过公司、留下好的先例，BRIIZE加油

12. 这是让人在脱粉和接受承汉之间二选一

13. 其实成员们已经接受他，只是粉丝们不想承认。 但还是希望他退团

14. 怎么可能是强迫写的，粉丝别脑补了

15. 不喜欢就脱粉喽，他又没犯罪，干嘛抓著不放

出处：https://theqoo.net/hot/3440333754

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