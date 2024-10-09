《Trot恋人》的10年交情！李世荣为郑恩地送咖啡车，差点暴雷郑恩地急遮！？

Apink郑恩地和李世荣2014年合作了《Trot恋人》，日前李世荣再度为郑恩地送上咖啡车为其拍戏应援，想不到这段友谊已默默延续10年！

*过往报导回顾：原来他们是好朋友！郑恩地&李世荣8年感情不变，相约逛展览、连年互送咖啡车应援‎



「这姐姐真让妹妹心动！！！（招架不住的脸）谢谢！！！（爱心）」郑恩地发布了一系列咖啡车认证照，认证了挚友李世荣送的咖啡车。咖啡车上写「请多多关照我亲爱的妹妹美伦」，还用郑恩地的名字「恩地」谐音告白「我们在一起的话该有多好」，而包装用的贴纸则写「我的最爱太漂亮了」、「怎么……能如此完美！」、「美伦加油（爱心）」、「太太可爱了」、「大家今天的拍摄也要加油！」，满满都是李世荣的爱。



郑恩地拍了多张认证照回应好友的爱，包括获得力量的姿势。有趣的是，照片明显被郑恩地「修过」，把李世荣本来写的郑恩地角色名覆盖成了「美伦」（也有「拖延」的意思），李世荣见状留言：「啊！！！！名字不能曝光啊！！！！！！！」但郑恩地回应：「不是不是！！！！呵呵呵。」卖了个关子。



郑恩地目前应是拍摄与李浚荣合作的KBS新剧《24小时健身俱乐部》‎，官方虽未正式公告，但剧情大纲与角色名早已透过各家媒体曝光，李浚荣饰演健身俱乐部馆长「都贤重」，而郑恩地演的角色叫「李美兰」，就不知道郑恩地遮住「美兰」改成「美伦」真正的用意为何了，难道是角色改名了吗？答案可能要等官方正式宣传戏剧后才知晓了。



相关新闻