复仇爽剧《模范计程车3》要回来了！韩媒曝李帝勋、表艺珍、金义圣确定出演，预计在明年播出！

以同名网路漫画爲原作的《模范计程车》（模范的士）是一部由蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。在2021年播出第一季、2023年播出第二季，两季都创下超高收视和讨论度！

第二季在去年4月终映，最后一集播出中，金道奇（李帝勋 饰）为了调查因为投诉军中性暴力事件而受到二次伤害，最后选择自我断的女军中士「黄睿莉」的案件而潜伏军队。他在军中与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人只有眼神交流，让观众们都非常好奇他们的过去发生什么事？更以「只要电话铃响，便会继续行动下去」的结尾句，似乎是暗示著会有第三季。



之后，SBS方面也正式表明立场：「第三季已经确定推进，即将开始与演员、编剧等相关人士进行讨论。」今日（8）据韩媒体育首尔报导，李帝勋、表艺珍、金义圣已确定出演《模范计程车3》，将於今年下半年开始拍摄，并於2025年播出。



随后，李帝勋的所属社也证实这消息，称「李帝勋确定出演SBS《模范计程车3》。」而李帝勋接下来也是作品满满，从《模范计程车3》到《协商的技术》，再到《信号2》，电影《道德风险》等，期待看到他展现不同的面貌呢。



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