《一日三餐Light》下个嘉宾让车胜元＆柳海真超惊讶！网友：听声音就知道是李光洙和都敬秀 XD

4日播出的《一日三餐Light》中，在第一位嘉宾林英雄离开之后，演员金高银作爲第二位嘉宾登场。

和柳海真有交情的金高银笑著说：「买了1公斤牛肉。」接著与初次见面的车胜元打招呼。晚餐准备咖哩牛肉、烤牛肉、黄瓜凉汤，柳海真问：「在乡下这样吃真的很少见吧？」金高银表示好像是来露营，表现出享受吃饭的样子。



之后，车胜元苦恼著第二天早餐菜单，询问了金高银的意见，金高银也说：「只要午餐肉里面有辛奇（泡菜）我就可以吃饭。」柳海真煮了泡面作为宵夜，在调节水量遇到困难后，车胜元也出面调节水量，展现温暖的样貌。



在节目尾声的预告中，包含了下一位嘉宾的声音。嘉宾说：「这里是差不多的感觉啊！」另一位嘉宾向车胜元和柳海真热情地打招呼，车胜元说：「你怎么会来？我问你为什么回来！啊～我要疯了，你怎么来了！」柳海真也很惊讶问这是真的吗？嘉宾说：「这里的是世界观是这样的吗？」虽然嘉宾们只有公开声音，但网友也推测是李光洙和都敬秀（D.O.）。

两人之前曾出演过PD、李佑汀作家等《一日三餐Light》制作组多数参与的《种豆得豆》。《种豆得豆》是演艺圈有名的好友4人帮李光洙、金宇彬、都敬秀、金基邦在安静的乡村挑战农耕的节目。兄弟间的互动和温馨小事赚足观众的视线，最后还进行追加录制，不少观众也敲碗第二季！



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