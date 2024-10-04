NCT127挑战台湾Kpop史上最大场签售特别见面会！第6张正规专辑《WALK》应募活动今天正式起跑

虽然还没在台湾开过专场，但他们要先挑战台湾Kpop史上最大场签售会！韩国人气团体NCT127宣布将於10月20日来台举行「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT in TAIPEI」签售会，Johnny、在玹、道英、廷佑、悠太等五位成员确定现身，MARK、楷灿则会用以视讯的方式在选在其他日期参与，3000人的特别见面会规模将成为台湾韩星史上首例。

出道8年，除了2019年曾来台参加韩流拼盘演唱会，台湾NCTzen一直苦无机会看到完全体，第6张正规专辑《WALK》发售后大受好评，趁这个机会也决定要来台举办二合一活动，除了FANSIGN 签售会之外，还有MEET and GREET 见面会，此行除了MARK、楷灿以视讯之外，JOHNNY、在玹、道英、廷佑、悠太将现身会场，从10月3日起至10月12日止为期九天的时间内，在KLOOK专属活动页面购买专辑，就有机会可以参加「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」活动。

「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」每张专辑售价为新台币730元整，将抽出签售会390名、特别见面会3000名，更多相关详情可洽主办单位「劲维肯创意」脸书、IG、Threads以及KLOOK专属活动页面。



活动日期:2024年10月20日(日)

FAN SIGN签售会 17:30

MEET'N GREET特别见面会 19:30

(实际活动开始时间以现场公告为准)

●活动地点:将另外个别通知中选者（签售会将以非公开形式进行）

●应募期间: 2024年10月03日 15:30（TST) 至 2024年10月12日 23:59 (TST)

●活动办法:应募期间内於KLOOK活动页面购买「NCT127-6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI」相关两场活动的专辑并完成付款者，即获得抽选资格。

（FANSIGN EVENT 与 MEET’N GREET EVENT各为不同连结，购买时请再自行留意。）

☆FANSIGN活动连结：

https://www.klook.com/zh-TW/activity/127229/

☆MEET’N GREET 特别见面会活动连结：

https://www.klook.com/zh-TW/activity/125865/

本次活动福利与名额:

1. 签售会中选人数：共计390名。

包含面对面亲笔签名，一对一拍立得，观览hibye。详细请见福利表或KLOOK活动销售页面。

2.特别见面会中奖人数：共计3000名。

另有加码福利，於幸运中选3000人中另抽选20人进行5:5团体合照，共四组。详细请见福利表或KLOOK活动销售页面。

3.购买一张专辑，可获得台北两场EVENT限定独家小卡乙张。(依活动分为FAN SIGN版及MEET'N GREET版。每位成员小卡各1款，共7款随机发送。)

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