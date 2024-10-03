美谈不断！BTS防弹少年团J-HOPE全额赞助战友聚会费用！本月退伍
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美谈不断！BTS防弹少年团J-HOPE全额赞助战友聚会费用！本月退伍

明星   2024年10月3日   星期四09:10   Tracy  

（封面图源：IG@uarmyhope）

防弹少年团（BTS）成员J-HOPE退伍在即，身为军队助教的他又传出暖心事迹了。

日前，韩网上流传著一张9名士兵手举横幅的照片，横幅上写著：「郑号锡兵长与白虎新兵训练营兵长们的同期MT（团体活动）。 全额赞助及支援：BTS J-HOPE。」

横幅左侧J-HOPE的照片上还绘有一个对话框，上面写著：「同期们，辛苦了，哥哥请客，尽情享受吧！ 忠诚！」 J-HOPE全额赞助了同期士兵们的活动费用，士兵们为此特意制作了感谢横幅，这个暖心的举动也显示了J-HOPE在军营中对朋友们的关怀和慷慨。 此前，J-HOPE在给粉丝的信中也表示：「时间曾让我感到无情，但现在却因为情谊而变得深厚。 回顾军旅生活，我感到自豪和光荣。」
（图源：IG@uarmyhope）

J-HOPE的军营生活一直受到粉丝和公众的广泛关注。 作为防弹少年团的成员，他於2023年4月18日正式入伍，成为继大哥JIN之后第二位服兵役的BTS成员。 目前在韩国江原道原州的陆军第36步兵师团白虎新兵训练营担任助教。 入伍后，J-HOPE展现出了他一贯的正能量和责任感，积极投入军营生活，很快就适应了训练和军队的纪律。 而作为新兵训练营的助教，他的工作包括説明新兵适应军队生活，提供军事训练的指导和支援，他能够担任助教也体现了军队对他的信任，同时展现了他的领导能力。

此外，J-HOPE预计将於今年10月17日退伍。

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