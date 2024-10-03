美谈不断！BTS防弹少年团J-HOPE全额赞助战友聚会费用！本月退伍

防弹少年团（BTS）成员J-HOPE退伍在即，身为军队助教的他又传出暖心事迹了。

日前，韩网上流传著一张9名士兵手举横幅的照片，横幅上写著：「郑号锡兵长与白虎新兵训练营兵长们的同期MT（团体活动）。 全额赞助及支援：BTS J-HOPE。」



정호석 병장과

백호신병교육대대 병장들의 동기MT

전체 협찬 지원 : BTS 제이홉



동기들아 고생했다.

형이 한 턱 쏠테니 재밌게 즐겨라.ᐟ 충성.ᐟ



이것 뭐예요? 호석이 군대 동기들 MT비용 한 턱 쐈대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/51tPVzA1Hj — 리나 (@rosehope218) September 29, 2024

横幅左侧J-HOPE的照片上还绘有一个对话框，上面写著：「同期们，辛苦了，哥哥请客，尽情享受吧！ 忠诚！」 J-HOPE全额赞助了同期士兵们的活动费用，士兵们为此特意制作了感谢横幅，这个暖心的举动也显示了J-HOPE在军营中对朋友们的关怀和慷慨。 此前，J-HOPE在给粉丝的信中也表示：「时间曾让我感到无情，但现在却因为情谊而变得深厚。 回顾军旅生活，我感到自豪和光荣。」



J-HOPE的军营生活一直受到粉丝和公众的广泛关注。 作为防弹少年团的成员，他於2023年4月18日正式入伍，成为继大哥JIN之后第二位服兵役的BTS成员。 目前在韩国江原道原州的陆军第36步兵师团白虎新兵训练营担任助教。 入伍后，J-HOPE展现出了他一贯的正能量和责任感，积极投入军营生活，很快就适应了训练和军队的纪律。 而作为新兵训练营的助教，他的工作包括説明新兵适应军队生活，提供军事训练的指导和支援，他能够担任助教也体现了军队对他的信任，同时展现了他的领导能力。

此外，J-HOPE预计将於今年10月17日退伍。

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