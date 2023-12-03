偶像來看自己演唱會！「因為KARA有了歌手夢」TXT秀彬竟盼到KARA奎利、昇延、妮可前來

TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬在粉絲眼裡是「KARA狂粉」，昨（3）日KARA奎利、昇延、妮可竟然去看了TXT演唱會！

KARA奎利、昇延與妮可紛紛在IG限時動態分享觀賞TXT演唱會的畫面，奎利tag了TXT與秀彬，昇延與妮可多拍了寫著「請記住我們一起創造的燦爛瞬間」的手幅。奎利和妮可在演唱會結束後還依依不捨聽著TXT的歌。

▼奎利



▼昇延



▼妮可



由於奎利tag了秀彬，TXT粉絲猜測正是秀彬邀請了KARA成員們觀賞，紛紛轉發相關訊息說「秀彬很幸福吧」、「秀彬一定很高興」，也紛紛回憶秀彬是怎麼樣的「KARA狂粉」。

「多麼多麼可貴啊秀彬……非常喜歡KARA前輩，但小時候只能買專輯，現在小學生長大了，KARA前輩竟然還來看自己的演唱會……」



수빈이 너무너무 기특해..카라 선배님들을 너무 좋아하는데 어려서 앨범을 조금밖에 사지 못했던 그 초딩이 이렇게 커서 카라 선배님들이 콘서트도 보러 오실 정도로 성장했다니.. — 오구 | 첫콘 F10 (@txtogu) December 3, 2023

「曾說因為喜歡KARA的那份心意有了歌手夢，還因為那份心意更能理解粉絲們，現在當上歌手的秀彬，竟然還能以粉絲的立場，在來看演唱會的KARA前輩面前表演。」



카라를 좋아하는 마음이 가수의 꿈을 꾸게 해줬고

결국은 그 마음 덕분에 팬들의 마음까지 잘 이해할

수 있게 됐다던 수빈이가 이제는 자신의 팬 입장으로

콘서트를 보러 온 카라 선배님 앞에서 공연을 하다니 — 팡지 (@pang__zi) December 2, 2023

昨日演唱會前彩排，秀彬還忍不住跳了KARA名曲〈Mr.〉招牌扭臀舞呢！



秀彬的「KARA狂粉事蹟」不僅上述……當了歌手後盼到KARA回歸便在個人限動分享KARA新歌MV，還一次買十張專輯，否則小時候苦賺零用錢也只能買一張；和KARA在MAMA同台，秀彬妝髮到一半還是要衝去電視機前看KARA舞台，還在後台和KARA合照、送上手寫信；綜藝上大跳KARA舞蹈，在Weverse上或任何與粉絲互動的直播都不諱言很愛KARA、本命是昇延、哪首歌哪首歌一定要聽……

▼有粉絲整理了他公開展現的粉絲心，其中在MAMA後台之事是KARA齡智在其他節目所透露



秀彬今年還終於生平第一次去看KARA粉絲見面會呢！沒想到也有了能讓KARA來看自己演唱會的一天！

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