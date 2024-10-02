《致我的解离》大玩双重人格，李阵郁渴望与申惠善谱恋曲

由申惠善和李阵郁主演的全新浪漫爱情韩剧《致我的解离》讲述因伤痛而产生双重人格的新闻主播朱恩浩（申惠善饰）和隐藏内心秘密的前男友贤吾（李阵郁饰）重新治愈彼此的故事，香港观众可以到「黄Viu煲剧平台」观赏。

一小时决定接拍

韩剧《致我的解离》「解离」一字除了暗指女主角患有双重人格外，其发音也与「恩浩」的另一人格「惠利」相似；谈到一人分饰精明女主播恩浩和乐天停车场管理员惠利，申惠善自言有信心驾驭：「我之前已经试过分饰两角，而且这两个角色也有著明显的不同，所以我并没有太大压力。」她指剧本设定新鲜，让她一看爱上：「第一次看到剧本的时候，我已经觉得多重人格的设定很新鲜，这个角色本身就很吸引人，所以我收到剧本仅一小时就决定接拍了！」



渴望与申惠善合作

现年42岁的李阵郁近年鲜有演出爱情剧种，他在剧集发布会上自爆，全因拍档申惠善而决定接下角色：「早就希望与导演合作，加上得知女主角是一直想合作的申惠善，让我很想参与其中，加上剧本很有趣，所以我便决定演出。」他亦透露与申惠善合作顺利：「我早就知道她是一位好演员，但是合作后让我留下了更深刻的印象！我和惠善在开拍前进行了很多讨论，也开了很多玩笑，我们还一起创造角色；剧中恩浩和贤吾交往了八年，我期待能够展现出长期情侣的相处和感觉。」



另外，李阵郁为了演好明星主播郑贤吾而数度拜访新闻主播取经，难怪获观众大赞表现有惊喜！全新浪漫爱情韩剧《致我的解离》逢星期一、二晚上10时20分在「黄Viu」上架，香港观众亦可收看《爱过之后来临的》和《DNA恋人》，免费尽览最新话题韩剧。



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