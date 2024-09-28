韩佳人出道22年首开通YT，原因竟是想搞笑？！ 坦言「生活里只有育儿」，不请家政阿姨原因引共鸣

演员韩佳人昨日开通YT频道「自由夫人韩佳人」并更新第一支影片，首次公开价值20亿的新堂洞豪宅及婚后20年神秘生活，立志在育儿生活之余当一枚搞笑女！XD

韩佳人2002年为韩亚航空拍广告进入影视圈，出道第3年人气正盛时突然跟延正勋结婚，轰动一时。 《拥抱太阳的月亮》是她生小孩前最后一部作品，2016年和2019年先后生下一女一子之后，日常生活几乎全被小孩占据。



韩佳人公开自己的一日行程：「6点起床，7点给小孩吃饭，7点半送小孩（去学校），10点多回到家吃饭，下午2点第二轮接送，结束所有行程回到家是9点半。 周末更忙，要安排跟朋友们的play date、去各个补习班。」 韩佳人忙到经常在车上吃饭，除非老公或婆婆偶尔帮忙，空闲时间只有10点到2点这四个小时，所以完全没办法拍戏。 为压制拍戏欲望，韩佳人的做法是少看电视。 她也坦言天生就是劳碌命，必须把时间安排得满满当当才安心，如果闲下来反而不知做什么。



▽韩佳人的本月育儿时间表：



聊到外貌话题，韩佳人表示当年韩亚航空的海选要求就是「天然美人」，直到现在她也没有做过任何外部加工，就连肉毒或填充都没打过，全靠健康食物和营养补充剂从内部调理：「我认为健康的身体会发出光彩。」



韩佳人自认是乖乖女，大学联考满分400分里考到384分，活到现在只有两次叛逆之举，一次是脱离原本想读医科大学的路线走进演艺圈，另一次就是跟第一次合作演戏的男演员谈恋爱、早早结婚XD

因为对自己要求严格，韩佳人甚至无法请家政阿姨帮忙打扫房间，因为不愿被人看到乱糟糟的一面：「家政阿姨过来之前，我都要先打扫一遍！」 这一点引起不少网友共鸣，很多人表示举办进到家里的都是客人，就算是来检查家电瓦斯也忍不住要先打扫一番，何况艺人还有隐私遭外泄的风险，十分理解韩佳人的完美主义。



因为一直被生活和自我束缚，韩佳人希望通过YT频道带来一些变化，且已定好方向：搞笑！ 被问到会否担心搞笑形象影响戏路，韩佳人豁达表示：「以后接喜剧就行啦！」 让人十分期待接下来的更新XD



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