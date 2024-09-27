[有片]酷帅人资边佑锡vs亲切学长边佑锡争抢求职者「智媛」！韩国求职与兼职平台联手二合一广告影片公开

韩国人力资源技术企业Job Korea邀请代言人边佑锡拍摄广告，今日公开「Job Korea X Albamon统合品牌企划」影片，边佑锡以两种不同造型登场，一个是亲切地为求职者说明兼职平台的人资，另一个则是有点酷又帅气，以AI工具为求职者媒合并寻求转职机会的人资，不同魅力进攻求职市场。

本次广告的诉求也提到，现在是一个N就业者的时代，也就是表示一人很可能同时拥有正职与兼职的工作，我们所称的斜杠就业，很可能以求职者的兴趣或人生规划来寻找不同的职业类型。演员边佑锡也化身为两个不同的人力资源专家，分别代表就业平台Job Korea 与兼职平台Albamon，为求职者「智媛」规划下一步该寻找兼职还是转职。



广告中不但强调多样化的兼职可以累积社会经验，另一面对於经验丰富者也可依照过往经历以AI大数据分析，为求职者找到更合适的转职跑道，剧情也表现出两方都再争取好人才，不过广告中也强调Job Korea 与Albamon两大平台都分别是韩国正职与兼职的领导者，最后也提到说两平台强强联手就别再争抢「智媛」了，大家都是一家人。粉丝们也能够一次看到不同魅力的边佑锡，广告效果十足。



当然「智媛」也以谐音梗「支援」来反映出两大平台将成为求职者的好帮手，本广告在电视上推出15秒钟的版本，而今日近2分钟的完整版也透过YT频道公开。



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