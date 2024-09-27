朴珍荣回归倒计时！ 11月退伍有望加盟朴宝英「一人两角」新剧《未知的首尔》

昨日有消息称GOT7成员朴珍荣将出演朴宝英主演的新剧《未知的首尔》、饰演学生时代密友，所属社回应称「正在积极考虑」！

《未知的首尔》是一部浪漫成长剧，讲述除了脸蛋外一切都不同的双胞胎姐妹通过互换人生的谎言寻找真爱和人生的故事。 朴宝英将在剧中一人分饰两角，担任两位双胞胎的角色。

朴珍荣接到的角色是「未知」学生时代结识的男生「湖水」，与未知有十分密切的联系（人名皆为音译）。



朴珍荣先后以JJ Project和GOT7成员出道，通过多部影视作品展现了作为演员的实力，例如《Dream High 2》《会读心术的那小子》《恶魔法官》和《柔美的细胞小将》等。 其中在《柔美的细胞小将》与金高恩的爱情线尤其受到观众喜爱，作为一部网漫改编剧，令不少观众请愿修改真人版结局，足见其魅力。



朴珍荣於去年5月入伍服兵役，预计今年11月7日退伍，《未知的首尔》有望成为复出之作。

此外，《未知的首尔》由《五月的青春》编剧李江和《嫉妒的化身》《男朋友》《虽然是精神病但没关系》《问问星星吧》导演朴信宇联手打造，令观众期待感倍增。 早早就确定担任主演的朴宝英更不必多说，今年凭新作《精神病房也会迎来清晨》获得第三届青龙系列奖最佳女主角，两人的合作备受期待。



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