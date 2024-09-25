【韩网热门】第一次感受到自己成为大人的瞬间

「和朋友聊到这话题，发现每个人的标准都不一样，很有趣kkk我是第一次没有大人陪同和朋友们一起去吃烤蛤蜊的瞬间... 不知为何总感觉烤蛤蜊是大人的食物（现在可能一个月去吃8次）」

「被问到『家里有大人吗？』 回答『没有』之后感到疑惑的时候」

「自己预约牙科的每一个瞬间...」

韩国网友评论：

1. 第一次领薪水的那天

2. 第一次购买游戏道具的时候ᅲᅲ

3. 第一次自己租房住、 签租约的时候

4. 以自己名义申请房屋贷款的时候

5. 接打电话不再感到害怕的时候

6. 第一次开自己的车

7. 理所当然地问别人职业的时候

8. 独自搭高速巴士去旅行那天

9. 帮弟弟交大学学费的时候

10. 还清学生贷款的时候

11. 小学同学说她生了女儿的时候

12. 为参加面试而第一次到访大企业的时候

13. 因为公司聚餐而第一次吃到烤盲鳗的时候

14. 腰椎间盘突出时

15. 清晨时分不告诉任何人就独自外出游荡的时候

16. 开车经过从前上学和放学的路

17. 第一次发觉即便被妈妈讨厌也没有特别糟糕的时候

18. 给父母零花钱的时候

19. 感到父母变小只的瞬间

20. 觉得父母可怜又可爱的时候

21. 开车带父母去医院，为父母担任监护人的时候

22. 家人吃饭我结账的时候

23. 将我的一切都让给宝宝，并且能够以美好的心情看待这一切的时候

24. 作为有点年纪的上班族，还没有遇到这样的瞬间

25. 30代的我仍然觉得自己是小孩... 40代会有所不同吗kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3417577907

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