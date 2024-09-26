HYBE否认公关人员贬低NewJeans日本成绩：反而帮助她们积极宣传

HYBE公司对其公关（PR）员工涉嫌贬低NewJeans在日本成绩一事做出了回应。

HYBE娱乐通过官方网站发布声明，回应了在CBS广播节目《金贤贞的新闻秀》中首尔新闻记者张亨宇（音译）的发言。

HYBE表示：「该记者在7月17日提到NewJeans的日本演出时，写道『在当地专辑销量达到了102万张』，但根据当时的数据，实际上日本当地的销量大约是5万张，而超过90万张是在韩国销售的。 作为企业的公关负责人，无法放任错误资讯不做更正，因此请求了修改。 如果按照文章所述，仅在日本就卖出102万张，那可能会让人推测全球销量达到了数千万张。 如果不更正错误资讯，可能会给市场和投资者带来巨大的混乱，因此我方要求修正，作为公关负责人，根本没有理由贬低NewJeans的成绩。」



HYBE补充说明，HYBE公关部门曾派遣工作人员前往日本协助媒体紧密跟进NewJeans在东京巨蛋的粉丝见面会现场，确保媒体顺利采访并获得积极报导。 为了让外界更好地感受到NewJeans在日本的人气，HYBE公关还向其子公司提议支持媒体对演出和快闪店的采访，因此多篇关於NewJeans在日本人气的现场报导得以刊出。

HYBE还对「Gaslighting」的发言作出了解释，表示记者曾询问「持股比例不到20%，怎么可能夺取控制权？ 」在回答过程中，公关人员解释说在娱乐行业如果制作人与艺人关系紧密，有可能在不受股权比例影响的情况下进行尝试，该表达是在这个语境下出现的。 至於张记者提到的与媒体负责人高尔夫球局一事，公司表示该日程早在今年5月就已安排，但由於局势变化，考虑到在敏感时期进行该活动不太合适，最终取消。 HYBE指出，张记者在与公关负责人业务通话时进行了录音，并将内容泄露引发争议事件。 对此公司在7月向媒体发出内容证明以示抗议。 然而张记者依然在节目中以「爆料」为名，未经对方同意公开了与公关人员的通话内容。 HYBE谴责这严重违反了记者应遵循的职业道德，公司将对此作出严肃回应。



此前，首尔新闻的张记者曾通过电话连线出演CBS广播节目《金贤贞的新闻秀》，他声称：「在撰写NewJeans东京巨蛋演出的相关报导时，HYBE方面请求修改其股票相关的文章。 虽然事实错误需要接受纠正，但他们扭曲了艺人的成绩，做出了无法理解的贬低行为。」

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