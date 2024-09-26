【韩网热门】李世荣：最好的朋友建「黑粉俱乐部」，道歉后仍未停止！网友：同龄黑粉最可怕

实力派女演员李世荣做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，讲述了友谊的痛苦，自爆被最好的朋友「背后捅刀」！

李世荣曾在现象级韩剧《大长今》中饰演嫉妒女主角「长今」天生味觉的女二号「金英」的童年角色。 李世荣回忆道：「当时去学校，男同学们都会取笑我。 （我因）《大长今》出名后，有朋友还开设了反对我的网站（Anti-Cafe/黑粉网站）。」 父母得知此事后对她说：「最近和你关系很好的那个朋友，不要太过亲密喔。」 她假装没听见，没有太在意。接著李世荣补充道：「有一天在学校，其他同学告诉我，『那个朋友开了反对你的网站，你还跟她一起玩吗？』 我问她『你真的这么做了？』 她坦白说『是的，对不起』但那位朋友道歉后，仍然继续活动在反对我的网站上。」



韩国网友评论：

1. 疯了

2. 为什么啊？

3. 真的都是一群神经病

4. 果然欺骗、嫉妒是最恶心人的

5. 失去了对人类的喜爱

6. 那个时候李世荣应该才是国小生吧，那个年纪的小孩经常做些恶魔般的事情，然后还很厚脸皮，完全不觉得自己做错

7. 小小年纪就这么嫉妒人啊

8. 看到这个节目，当事人应该知道说的就是自己吧，她应该不知道什么叫做羞耻，你做过的每一件事情最终都会回到自己身上

9. 大部分童星好像都有小时候被孤立的回忆，李世荣真的太痛苦了

10. 嫉妒同性别的人，真的太丑陋了

11. 童星真的有很多同龄人黑粉，几乎每个人都遭到过孤立

12. 我特意去翻了一下，是她国中一年级时候的事情

13. 国一，那不就是14岁？？ 小小年纪做的事情这么恶劣，她那么小就心灵受到了伤害

14. 金裕贞小时候也被嫉妒过，有人建了黑粉俱乐部，她妈妈还起诉了，被告居然还有脸抗议

15. 即使那个年纪的孩子因为嫉妒做出这种事情，但搞得身边人尽皆知的话，只能说是完全没家教的恶魔，事情被揭发后还继续做下去，大受冲击

16. 听者都觉得讶异，为什么她说的时候会这么若无其事的样子，好奇怪啊，不会生气吗？？

17. 楼上的，她也不可能气急败坏地说啊，是她的经历，而且事情已经过去这么久了，才可能这么若无其事地说出来

18. 真的有这种人，在你面前说好好相处，背后却疯狂辱骂你，太可怕了

19. 李世荣小时候漂亮得像个洋娃娃，演技又很好，我记忆里的她比起《大长今》，更多的是《女老师vs女学生》中被欺负的模样，后来她就很少活动，集中於学业了，对她的印象开始模糊

20. 她说过这件事情之后她就故意装得有些不知天高地厚，反正不管怎么样同学们都会嫉妒她

21. 对，就因为嫉妒她的人很多，她后期反而更加大胆、恣意

22. 怎么会有人嫉妒成这样啊，可怕，不知道那人现在有没有反省

23. 如果我的朋友很有名的话，我只会更喜欢，完全不理解这群人的心理

24. 小时候就那样的话，一辈子都会是这种性格，这已经不是普通的坏行为了，这是主动作恶啊，天生的坏种

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