妈妈公开为金在中徵婚！但若结婚媳妇会有8个大姑，妈妈与姐姐急认领家务XD

《新品上市便利餐厅》继上一集，新集终於公开金在中回老家后与「超大家族」合体的样貌，不过只能算「一半」，先前公开了和大姐与爸妈相处的片段，此次多了二姐、六姐、七姐与八姐还有几个外甥们。

*上集回顾：金在中公开替爸妈盖的60亿豪宅！妈妈催婚却也温柔要他「别有压力」‎

十几个人餐桌上闲聊，刚被父母催婚的金在中询问姐姐们对於自己结婚的意见，想不到姐姐们竟然分两派，大姐和二姐认同一定要结婚，大姐觉得一个人回家太凄凉，一定要结婚，而六姐到八姐反对结婚，认为金在中又不是不想结婚，只是还在等适合的对象。



结果，二姐突然抛出一个问题：「好像没有人敢嫁，感觉要过小媳妇生活了，怎么敢来啊？」六姐也说想到就怕。棚内看著影片的李灿元直言金在中未来的老婆会有高达8个大姑，金在中：「啊――不行，不要提这个！真的会结不了！」结果姐姐们开始自主认领家务，希望不要让未来媳妇吓到跑走，大姐洗碗、二姐准备食物、六姐打扫、七姐帮忙顾小孩、八姐当酒友，妈妈也爽快地答应煮饭，金在中附和妈妈说要一起煮。



开心认领完工作，爸爸妈妈又开始说结婚的好处，爸爸说不能没有妈妈，妈妈也说不能没有爸爸，爸妈放闪让姐姐们异口同声：「知道！」但妈妈最后补一句「不要太有压力」让金在中更有压力了。搞笑又可爱的是，结尾制作单位悄悄采访妈妈，妈妈公开徵婚：「如果有喜欢在中的人，毫不犹豫联络吧！」



除了以上内容，餐桌上姐姐和金在中也展现「真姐弟情感」，六姐孩子说曾误会金在中是BTS防弹少年团一员，是粉丝ARMY的六姐马上回应：「BTS更帅！」妈妈回忆自己过去教育儿女是「连坐法」，其中金在中特别善良，有一次教训去游戏厅的他说要砍断他的手，金在中认错并请妈妈「砍断吧」。妈妈后来透过游戏厅老板才知道金在中其实是去卡啦OK练唱，妈妈称赞金在中唱得好，八姐不留面子吐槽金在中那时根本唱不好XD。



▼相关影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻