《致我的解离》申惠善一人分饰两角！「读了剧本仅1小时就决定接演」

曾演出多部人气韩剧《哲仁王后》《今生也请多指教》《欢迎回到三达里》等的女星申惠善，今日将再度推出新作《致我的解离》，剧中她将一人分饰两角，虽然是同一个人却拥有两种人格。她也在稍早的制作发表会上透露，仅阅读剧本短短1个小时就决定接演本作品。

9月23日在首尔举行的电视剧《致我的解离》制作发表会，主要演员们都出席活动，《致我的解离》剧情描述一位电视主播朱恩好（申惠善饰）发现自己体内还存在另一个新的人格，而朱恩好与前男友郑贤武（李阵郁饰）之间有著隐藏的伤痛，如何相互治愈并再度感到幸福？



《致我的解离》由《请输入检索词WWW》《二十五，二十一》《有院子的家》等作品的导演郑志贤执导，主要演员包含申惠善、李阵郁、姜勋、赵慧珠等人，展现全新爱情作品。导演也提到，虽然这是描述剧中的主角朱恩好如何从解离性认同障碍这个疾病中重新找到幸福的故事，但不仅是恩好这个角色，其他的角色也一样为大家传达了幸福与安慰的讯息。



其中一人分别饰演两个人格的申惠善表示，朱恩好是一位工作了14年的主播，但似乎始终在等待一个机会能够大显身手，朱惠利这角色则是虽然看起来很热情，但实际上却是位很无聊的人，这是恩好的另一个人格，在停车管理所工作，也许看起来有点无趣，但她却充满热情并感受幸福的角色。



申惠善也提到自己选择接演《致我的解离》的原因，她表示剧本本身就相当有趣，以她本身的经验来说是相当新鲜的，申惠善看了剧本在短短1小时左右就决定接演，也令大家相当好奇她口中所谓的有趣剧情，《致我的解离》将於今日晚间10点首播。



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