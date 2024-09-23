【韩网热门】网评很不好的《妈朋儿》男主台词
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【韩网热门】网评很不好的《妈朋儿》男主台词

韩剧   2024年9月23日   星期一14:24   Sani  

（封面图源：《妈妈朋友的儿子》截图）

承效：「我不可以留在这里，会有坏的想法，不可以有的想法。 非常廉价、低级、不良的想法。」

石榴：「我喜欢不良食品，所以有坏的想法也没关系。」
承效：「那么坏的举动呢？」
石榴：「也可以有。」
（图源：《妈妈朋友的儿子》截图）

韩国网友评论：
1. 台词好土好肉麻啊救命
2. 好像20年前的网路小说
3. 堪比晨间狗血剧
4. 20年前的周末剧里富家千金跟穷人家长男私奔后讲的台词
5. 都2024年了，就给我看这个？
6. 单看台词还以为是兄妹禁恋kk
7. 这两位都三十多岁了，不是高中生啊
8. 都是成年人了，讲些成年人该讲的台词吧！ 哎唷kkk
9. 作家贵庚...？
10. 真能讲出这样的话吗？ 我都替演员感到羞耻
11. 演员们肯定是遭遇剧本诈骗了...
12. 哪有这种浪漫喜剧男主啊，把女生讨厌的行为做了个遍 ᅲ 吵架斗嘴、大喊大叫、责怪女生、低级... 哪里有浪漫的点
11. 演员都很美很有实力，这样的组合很难见到，真的只能这样而已吗？ ㅠㅠ
12. 也许是因为从小一起长大，而且是女主全家住的房子，我个人认为是可以理解的kkk
13. 完全靠义气在追这部，可惜了两位好演员
14. 气死我了，两位就当没拍过这个剧，通过另一部爱情喜剧再会吧

出处：https://theqoo.net/hot/3414987037

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