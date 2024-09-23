车胜元＆柳海真《一日三餐Light》首播收视就破11％！又有一位超豪华嘉宾要登场，是「韩剧男神」金南佶！

tvN综艺《一日三餐Light》是讲述走遍全国农村、山村、渔村获得的所有材料制作三餐的节目。10年间一起做饭和吃饭默契十足的车胜元和柳海真，将展转於农村、山村、渔村各处，尽情享受韩国的夏天。

《一日三餐Light》20日首播全国收视11.4%、首都圈收视11.7%，真的非常厉害啊！而这季的嘉宾也非常厉害，在第1集登场的国民歌手林英雄后，金高银、严泰久也会作为嘉宾出演，成爲话题。今日（23）据韩媒报导金南佶也将登场，他的经纪公司 GILSTORY 娱乐回应：「金南佶作爲嘉宾已结束 tvN《一日三餐Light》的拍摄。」



金南佶与车胜元是演艺界亲密的前后辈，他一直表现出对车胜元尊敬之心，还曾在2011年《最佳爱情》作爲饮料模特登场，展现尊敬和义气。而他与柳海真也曾一起合作过电影《海盗：奔向大海的山贼》，会展现什么样的化学反应也备受关注！



另外，金南佶、金成均、李荷妮、BIBI主演的《热血祭司2》预计在今年下半年播出，将延续第一季的概念，以正义感爆棚的热血祭司「金海日」，在追查九潭区所发生的毒品事件后，转至釜山所展开的故事，是一部极限合作又充满喜剧元素的作品。而这季还有盛骏加入，他将以大反派的形象登场。



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