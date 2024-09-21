新剧《正年》将在下月播出！辛睿恩又收到时代剧《百次的回忆》出演提案，有望和金多美展开合作

新剧《百次的回忆》是一部时代剧，讲述20世纪（1980年代）曾是公车车掌小姐的两个女人之间闪耀的友情和错综复杂的爱情故事。

此前，金多美收到出演提案，她有望饰演清雅运输巴士的车掌小姐「高英礼』，她虽然会晕车，但是为了帮忙母亲维持生计，每天都搭乘公车。



近日，有韩媒报导辛睿恩也将出演《百次的回忆》经纪公司回应：「正在积极考虑中！」辛睿恩有望饰演像像彗星一样出现，才艺、兴致都很多的公车车掌小姐徐钟熙（音，서종희）一角。 徐钟熙梦想摆脱不幸的家庭环境，定居在清雅运输巴士中，遇到人生最好的朋友高英礼，不失去梦想和希望，在孤独的青春中成长的人物。



而辛睿恩的新剧《正年》即将在10月12日首播，该剧讲述拥有声乐天赋的少女「正年」，克服自身局限性，最终成为顶级演员的成长历程。辛睿恩将在剧中挑战国剧演员「许英瑞」，唱歌、跳舞、演戏和家庭背景都很好，是尹正年（金泰梨 饰）的竞争对手，期待她在展现全新魅力！



另外，《百次的回忆》是《三十九》金相镐导演与《浪漫速成班》杨熙胜编剧合作打造，希望可以赶快确认出演阵容啦！

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