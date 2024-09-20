《因为不想吃亏》副CP李相二&韩智贤变主角！衍生剧《社长的食谱》下半年开播：网路小说女作家穿书爱上男主角

由申敏儿和金永大连袂主演的《因为不想吃亏》正在热播中，收视率一直稳居同档剧榜首，而剧中副CP李相二和韩智贤的人气及热度也不输男、女主，他们的故事将以衍生剧版本与观众见面。

早前tvN和TVING方面透露：「《因为不想吃亏》的衍生故事《社长的食谱》将在今年下半年播出。」 而《因为不想吃亏》中副CP李相二和韩智贤将再次合作，呈现出别样的爱情故事。



《社长的食谱》讲述的是19禁网路小说作家南紫妍（韩智贤 饰）穿越到自己创作的小说中，成为女主角徐妍瑞（韩智贤 饰），与小说中的男主角姜夏俊（李相二 饰）展开一段难以预测的浪漫奇幻爱情剧。该作品是基於《因为不想吃亏》本篇中母胎单身作家南紫妍所创作的同名19禁网路小说世界观的衍生系列。《因为不想吃亏》的编剧金惠英也参与了本次作品的创作。



在《因为不想吃亏》中，不婚主义的财阀三世CEO「福奎贤」（李相二 饰）和19禁网路小说母胎单身作家南紫妍（韩智贤 饰）从嫌恶关系逐渐发展成更深层次的关系，在衍生剧中将展开正式的爱情故事。《因为不想吃亏》里提及的《社长的食谱》作为最为大胆出格的作品，以短小但强烈的剧情深深吸引了观众。



《社长的食谱》将於2024年下半年公开。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻