刘寅娜公开《鬼怪》试镜时紧张到爆汗，以为落选！没想到被编剧及时喊住：就是她了

《鬼怪》（全名《孤独又灿烂的神-鬼怪》）是一部广受好评的韩剧，自2016年12月首播以来就引起了巨大反响，成为了韩国电视史上的一部经典之作。

该剧由孔刘、金高银、李栋旭和刘寅娜联袂主演，两对CP带来了完全不同的感情故事。 作为女二号的刘寅娜在电视剧播出当时人气不输女主角金高银，她扮演了地狱使者的恋人兼炸鸡店老板「Sunny」，并将这个角色诠释得非常生动，展现了独特的魅力。

Sunny表面上是一个活泼、自信、直率的女性，但内心却有著复杂的情感和故事。 刘寅娜通过细腻的表演，把Sunny的多面性表现得淋漓尽致，一方面展现了Sunny的幽默感和爽朗的个性，另一方面又通过眼神和情感的微妙变化，传递出角色内心深处的孤独和哀伤。 尤其是在与李栋旭饰演的地狱使者的对手戏中，刘寅娜展现了角色在爱情中的坚韧和脆弱，使观众为他们的爱情感到揪心。



日前，刘寅娜做客了YouTube频道「喝醉的话冒名顶替者」，回忆起《鬼怪》试镜时的情景，她说：「我又去参加了金银淑编剧的作品试镜，真的很紧张。 你知道我平时不怎么出汗的，对吧？ 结果试镜结束出来时，衣服都被汗湿透了，真是一次全新的体验。 」



刘寅娜谈到剧中的台词「那么我们从今天开始就是1日了」时解释道：「我原以为这是个甜蜜的场景，所以做了相应的准备。 但编剧却告诉我不是那样，她详细解释了经历了各种风雨后的那种感觉。 结束时，作家对我说『嗯，很高兴见到你』我当时想『完了，我落选了』，但没想到我刚准备出去，她就说『嗯，就是她了』。」





此外，刘寅娜在电视剧、电影、综艺、时事教养、广播等多个领域展现了全能艺人的魅力。 最近，她在Channel A的《侦探们的营业秘密》、SBS的《出神入化的恋爱》等多个节目中担任主持人，凭藉出色的主持能力和充满机智的口才赢得了广大观众们的好评。

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