金在中公开替爸妈盖的60亿豪宅！妈妈催婚却也温柔要他「别有压力」

金在中近日成为KBS《新品上市便利餐厅》长驻嘉宾，日前一集回到父母家，公开了砸钱替父母亲自设计的豪宅，他的孝顺受到赞许，和父母的互动也被说「很有爱」。

金在中考虑到父母的健康和8个姐姐的家庭，选在周围绿意盎然之处，盖了宽阔的三层楼还有地下车库，有电梯、二楼还有桑拿房，宛如大型渡假村，曾有日本节目报导金在中耗资60亿韩元（约台币1.4亿、港币3457万）。



即便金在中已是大明星，本身衣食无缺对父母也极尽孝顺，父母仍会担心儿子孤身吧？他回到家探望父母果然被催婚，在交代自己行程时，妈妈突然问一句：「那何时要结婚？」爸爸接棒，细数儿子最早说25岁结婚，又拖到30岁，再来就是「三年」、「三年」，爸爸甚至拿出必杀技：「爸爸现在都80多岁了，爸爸还能活多久？」还直接要金在中「订个日子」，笑翻棚内所有人了。



开启话题的妈妈后来又说「不要有压力」，金在中很问号：「长辈为什么都要把想讲的话讲完，又叫人不要有压力？」妈妈笑说「这是忠清道方言」并抱抱儿子，让结婚话题有了温馨结尾。主持人Boom问金在中有没有应付父母唠叨的妙招，金在中笑说「给零用钱」还强调要用现金，搞笑发言逗笑全场人。



观众看完节目不是称赞金在中孝顺，就是对「被催婚」心有戚戚焉，留言「像金在中这样的顶级明星也逃不过结婚攻击啊」、「结婚唠叨，还以为在看我家」。由於金在中其实是被领养的孩子，看见他和父母互动如此有爱，网友无不受感动，和节目班底一样感叹金在中「是用爱养大的」。

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