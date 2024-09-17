郑容和&李升基合唱《背著善宰跑》OST 〈阵雨〉，实力派歌手开嗓令网友赞叹：好听到爆！！

【影片】不能只有我听到这样的天籁之声，全都给我点进来听！！！（好听到起鸡皮疙瘩）

KBS 2TV 全新音乐节目《Synchro You》以黄金档期中秋节播出，令人震撼的歌手出演阵容并合作果然引发热烈话题。



节目以 AI 打造出与原版相似度99%的舞台，固定主持群与观众们要找出顶级歌手们呈现的1%幻想翻唱舞台，不仅令人大饱耳福还带来了无限感动的音乐飨宴。



▼郑容和选唱了2024上半年缔造话题的热门韩剧《背著善宰跑》OST〈阵雨〉，主唱大人的实力果然不容小觑，但更让人意想不到的是，李升基也并非AI而是真人，两位实力派歌手完美配合的舞台，为节目写下了经典震撼的一幕：



网友留言：「这个组合太疯狂了」、「好听的惊人！」、「视觉效果好，技巧也很好，他们是怎么想到让这两个人合唱的呢？」、「郑容和的合声太棒了」、「开口唱歌的李升基太犯规了」、「让他们合作的人，是个天才」、「可以出音源或纯享版吗？拜托了」

《Synchro You》的固定主持群以「国民MC」刘在锡为首，还有李笛、李龙真、SEVENTEEN Hoshi、aespa Karina 和 Jonathan 一共六人所组成的「Synchro You 推理团」（相似推理团）。16日播出的首播第一集全国收视率达到3.7%，最高收视率达到6.1%，在同时档综艺节目中取得第一名，话题度和收视率双双夺冠。

▼这边放上《背著善宰跑》OST〈阵雨〉MV，给大家回味一下：



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