BTS防弹少年团JIN穿韩服送中秋祝福：辛苦奔跑的ARMY们，辛苦了

「辛苦奔跑的ARMY（防弹少年团粉丝名）们，真的辛苦了。」

防弹少年团（BTS）成员JIN穿上紫色韩服，在中秋假期之际为粉丝们送上节日祝福，他在粉丝社区平台「Weverse」上传了给粉丝们的中秋祝福影片。

JIN拍手说道：「欢乐的中秋佳节来临了，希望大家能吃到美味的节日食物，与珍贵的人们一起度过一个充满幸福的中秋。 希望我们在剩下的2024年里能创造许多美好的回忆，祝大家中秋快乐。 」JIN还分享了退伍的感想，说：「虽然感觉退伍（今年6月）仿佛就在不久前，但时间过得真快」、「辛苦奔跑的我们的ARMY们，真的辛苦了。 」



大哥JIN是防弹少年团成员中最早完成兵役的人，退伍后他开始活跃在综艺圈，在《好好休息就好了》和个人综艺《奔跑吧，硕珍》中展现了出色的综艺才华。 最近，JIN还宣布出演Netflix综艺《令人抓狂的旗安庄》，这是一档新概念的民宿综艺节目，JIN作为旗安84开设的民宿的员工参与了录制。



即使是退伍后，JIN依旧和军队后辈们保持著联系，时常去探望，展现了暖心一面。 作为「美谈制造机」，JIN不仅在《好好休息就好了》节目中承担了聚餐费用，还给‎《令人抓狂的旗安庄》的110名工作人员送了高档海鲜礼盒‎。

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