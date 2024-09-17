EXO伯贤澳门室内吸菸被骂，火速道歉：完全不知道澳门禁止携带电子菸

男团EXO成员伯贤陷入了室内抽菸争议，16日傍晚一段被指是伯贤在澳门室内吸菸的影片在网上被曝光，引起高度关注，最终伯贤为此道歉。

伯贤所属经纪公司INB100表示：「对於网路上流传的伯贤室内吸菸相关事宜，向感到不悦的所有人真诚道歉。 」



16日傍晚，伯贤使用电子菸的影片被上传到了网上。 影片中伯贤在室内餐厅吸菸，现场还有多名工作人员，拍摄地点是澳门的一家餐厅。 对此，伯贤方面解释道：「当时伯贤和我们工作人员完全不知道澳门禁止携带电子菸。 」表示是因无知而犯下的错误。 所属公司方面还称：「伯贤在澳门演出结束后与工作人员一起用餐时，随著谈话气氛渐浓，不自觉地抽了电子菸。 」



目前伯贤正在深刻反省，经纪公司透露：「伯贤因自己不谨慎的行为让众多粉丝失望，对此深感抱歉。 向粉丝们承诺不会再让大家因类似情况感到失望，为了展现更加成熟的一面，将全力以赴。 」

最后，INB100再次致歉称：「再次向众多感到困扰和不适的人表示深深的歉意，真心地低头道歉，对不起。 」

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