BTS防弹少年团声援NewJeans，HYBE员工万分担忧：公司内部分裂了

防弹少年团（BTS）忙内柾国（Jung Kook）发文支援NewJeans，引发了HYBE公司内部员工的失落情绪。

早前，柾国在通过自己的宠物狗IG帐号，发布了狗狗的照片，并附上了文字「艺术家是无辜的（Artists are not guilty）」。 柾国还在文章中添加了NewJeans标志性「飞天小女警」颜色的蓝、粉、黄、绿、紫五色，以及加油的手臂表情符号。而他的这一行为也被外界认为是明确表达了自己对NewJeans的支持。

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柾国发文后，韩国匿名职场社区Blind上的HYBE论坛也随即引发了热议。 一位HYBE员工分享了柾国的文章，并写道：「心情更加苦涩。 我到底是为了什么在工作呢？ 」

其他HYBE员工也纷纷发表了意见，有人表示：「公司真的快要分裂了」、「偏偏是其他艺人，公司这是要完蛋了吗？ 这是要我们离开的信号吗？ 」、「艺术家确实是无辜的。 我也是，那些有罪的人现在在干什么？ 」、「这是想把剩下的人都整死啊」、「我们这些普通员工真的算不上什么，再次印证了这一点」。 他们认为柾国的发文是对HYBE内部的批评，并对此表达了担忧。



也有人提出了不同意见。 另一位HYBE员工说：「这不就是对前代表闵熙珍说的话吗？ 」对此也有人反驳称：「更多人认为这是对HYBE的抨击」。 还有人对柾国的发文表示了遗憾，评论说：「怎么能听最捣乱的家伙的故事呢？ 」、「看看这件事是如何被解读并引发更多争议的，有什么好？ 」等。



柾国的发文不仅在外界引发了争论，也在HYBE内部引发了激烈的讨论，对此，HYBE不得不出面灭火。 柾国随后又在IG上又发了一句：「不要利用他们（Don't use them）」。Big Hit Music也发表了声明，表示：「柾国发文是基於不论在何种情况下，都不应该将年轻艺术家卷入纷争并当作挡箭牌的想法。 」

此外，在Blind上的HYBE论坛中，有员工对前代表闵熙珍、新佑石导演以及NewJeans进行恶意中伤的行为被曝光，引发了NewJeans粉丝的愤怒。

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