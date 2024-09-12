CNBLUE 11月2日初登林口体育馆开唱《VOYAGE into X》，郑容和最怕「这一刻」超尬

韩国首席型男乐团 CNBLUE 今年四月甫来高雄开唱，门票不仅秒售罄，还加开场次，可见出道14年以来，始终受到台湾粉丝们的热爱。三位成员在忙碌的行程中，不仅专注於10月份新专辑的发行，日前也宣布将於韩国举办为期两天的《VOYAGE into X》演唱会，台北场也确定要在11月2日林口体育馆举行。

引领偶像乐团复兴的代表之一、韩国首席型男乐团CNBLUE，今年刚成功结束包含高雄场在内的《CNBLUENTITY》亚洲巡回演唱会，他们不仅将於10月发行睽违三年的全新专辑，更宣布将於9月21日至22日两天在首尔奥林匹克公园手球竞技场举办《2024 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X》演唱会，这次演唱会海报结合海洋与宇宙的元素，名称寓意著CNBLUE航向未知世界（X）的旅程，消息曝光后，台湾粉丝们倍感期待到底何时会公布。



CNBLUE现在几乎每周都有演出，累积丰富的表演经验，不过成员们也幽默地说，比起在舞台上摔倒，更害怕的是把麦克风递给观众却听不到任何声音，坦言身为歌手遇到这种尴尬的瞬间真的想逃跑，但每回在演唱会上像是《孤独的人》等经典曲一出，就算把第一段完全交给观众唱，现场也总是像在KTV一样唱得非常开心。

而CNBLUE在日前上架全新日文单曲〈人生赞歌〉，这是他们出道以来首度以汉字作为曲名，想要传达给大家「每个人如同连续剧的人生主角就是自己，那样的人生就有如爱的号角齐鸣」，这也是他们在日本睽违两年的新单曲，接下来除了《VOYAGE into X》的亚洲巡回，11月也会在大阪、名古屋、东京举办共六场的演唱会。



《VOYAGE into X》台北站将於11月2日在林口体育馆举行，票价为新台币5880、4880、3880、2880元等四种，预计9月17日（二）中秋节下午1点在年代售票系统全面启售，更多详情请锁定和协整合行销官方脸书专页台北场相关最新消息。



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