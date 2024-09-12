《凌晨两点的灰姑娘》独家访问：文相敏自认同申铉彬有「夫妻相」，后半段不乏「现实心动戏份」！

近日，韩星网参加Viu独家访问，采访了即将播出的新剧《凌晨两点的灰姑娘》主演文相敏和申铉彬。 两位演员在轻松愉快的氛围中分享了彼此的第一印象，以及对角色的诠释、拍摄期间的趣事。

《凌晨两点的灰姑娘》讲述以保护自己为重、决心与年下财阀男友分手的极现实主义者「允瑞」（申铉彬 饰），与认为保护爱情就是保护自己、努力挽回对方的浪漫主义者「柱元」（文相敏 饰）之间的爱情故事。



初次见面印象及MBTI性格

当被问及对彼此的第一印象时，文相敏坦言：「铉彬前辈给我的第一印象是非常漂亮。 因为我是她的超级粉丝，看到她本人感到很紧张。 不过随著长时间的相处之后，觉得我们两个的五官好像变得越来越相似。」



申铉彬则回忆道：「我第一次见到他的时候，因为他很怕生，害我有点担心。 他刚说我们越来越像，但一开始根本没有看清他的脸，只是想说看来一起合作应该没问题。」

两人都透露自己的MBTI类型是E型（外向型）人格。 申铉彬补充道：「虽然一开始彼此都有点怕生，但还蛮快就变得很亲近。」



文相敏谈角色诠释

文相敏经常在不同作品中饰演富家子弟，被问及是否对此类角色已驾轻就熟时，他谦虚地表示：「很感谢那么多人找我饰演有钱人的角色。 但毕竟我本人并不有钱，因此这部份对我来说好像有点难度。」

他进一步解释了本次角色的特点：「如果说这次跟上部作品有甚么差异的话，柱元在感情上的表达更为坦率，个性比较沉稳，而且他对允瑞非常真心，因此会展现出更有男子气概的一面。 我很努力想呈现出这个部份。」



渴望挑战新类型角色

当被问及是否想尝试反派角色时，文相敏表现出浓厚兴趣：「比方说带有一点双重人格的感觉。 身为一个演员，我也会想展现完全相反的形象。 但目前还没有这个机会。 如果可以做到的话，我愿意接受任何挑战，也想尝试反派角色。 各方面都没有设限。」



申铉彬谈合作经历

申铉彬曾与多位知名男演员合作，这次与文相敏搭档也备受关注。 她分享道：「我真的很幸运，跟许多优秀演员合作过。 在拍戏期间能跟他们顺利沟通进行情感交流，对我来说也是件无比幸运的事。」

谈到与文相敏合作的趣事，她说：「很有趣的是，他个性非常直率。 碰到喜欢或讨厌、认为不好的时候，都会很直接地表现出来。 我觉得这一点很有意思，也感到很神奇。」



现实心动戏份

当被问及哪个戏份令申铉彬真实地感到心动时，申铉彬小心翼翼地避免剧透：「这一幕是在后半段，可能会有剧透问题，所以不太方便透露。 虽然允瑞一直想推开柱元，但却总是被他吸引。 大家应该能不断看到这种桥段。 等到剧情过了中后段，大概在后半部会经常出现这种剧情。 到时等大家看到那些画面，应该就会猜到我在拍摄时可能会很心动。」



角色相似度

最后，两位演员被问及与剧中角色的相似度。 文相敏认为自己与柱元有50%相似：「我也跟柱元一样，愿意为了爱情牺牲奉献，是个浪漫主义者，但同时也有生疏的一面。 不过一想到自己是否能像柱元一样，只为了一个女生献出自己的全部，就又觉得好像无法做到他那种程度。 所以大概只有一半相似，刚好50%。」

申铉彬则表示自己与允瑞的相似度约为40%：「在工作及交友这些方面，我跟允瑞比较相似。 但在恋爱这部份，允瑞比我更加冷静。」



随著采访结束，观众们对这部即将播出的新剧充满期待。 文相敏和申铉彬的精彩表现无疑将为观众带来一场视觉盛宴。

此外，《凌晨两点的灰姑娘》已於8月24日起通过Viu独家播出，香港及东南亚观众可同步追看。



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