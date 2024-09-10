「韩版以家人之名」《重组家庭》团体海报公开！黄寅烨、郑彩娟、裴贤圣清爽造型风格令人期待～

未播先获得大量关注的JTBC全新韩剧《重组家庭》公开了三位年轻主角的团体海报，天真烂漫的清新风格，让人眼睛为之一亮！！

翻拍自中国热门电视剧《以家人之名》的《重组家庭》，是由《二十五，二十一》的金胜浩导演与新人编剧洪诗英合作打造，讲述没有任何血缘关系但却作为家人一起度过青少年时光的三名男女，时隔10年再次相遇后展开的青春罗曼史。



最新发布的海报展示了三人在剧中的主形象，沐浴在阳光下的晒衣场，整体散发出清爽的气息，尤其是一家人在一起生活了10年的特殊关系，也激发了观众们的好奇心。文案上写著「随著我们一起成长的同时，心也跟著成长了。」在这漫长的岁月里互相守护、珍惜彼此的心意，究竟会如何呈现呢？



▼《重组家庭》预告，将於10月9日晚间8点50分首播，「黄Viu」也会同步上架更新。



【人物简介】

▼黄寅烨饰演「金山河」，拥有让所有人喜欢的帅气外貌，也有著不为人知的隐情，因为某种原因他与父亲金大旭保持著微妙的距离。



▼郑彩娟饰演「尹珠媛」，朝气蓬勃、充满正能量，在父亲的宠爱中长大，与住在楼上的金山河、金大旭父子和父亲带回家的姜海俊亲如家人。



▼裴贤圣饰演「姜海俊」，被尹正宰捧在手心里长大的儿子，一心想要报答把自己当作亲生儿子的父亲，因此埋头於练习篮球。为了得到所有人的喜爱，经常展现出阳光少年的模样。



▼崔元英饰演「尹正宰」，尹珠媛的父亲，在小区里经营一家刀削面馆，擅於察觉孩子们的心情变化，尹正宰对姜海俊倾注了超过亲生父亲的爱。



▼崔武成饰演「金大旭」 金山河的父亲，是一个老实、性格温顺的派出所警察，与妻子分开后金大旭与尹正宰一起养育三个孩子。



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