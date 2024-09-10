Red Velvet 成员 Yeri 进军影坛：主演恐怖电影《Next》

韩国女团Red Velvet成员Yeri将首次挑战大萤幕。

今日（10日），SM娱乐透露Yeri确定出演并已开始恐怖题材的电影《Next》她将在片中饰演主角「朴子英」一角。 该片讲述了一群学校好友聚集在一起通过招魂术召唤鬼魂的故事。

Yeri饰演的「朴子英」是三年五班班长，为了找到失踪的姐姐，她参与了招魂术。 在招魂术开始后，奇怪的事情接连发生，「朴子英」为了同伴的生存拚命奋斗，成为影片的核心人物。



作为Red Velvet成员，Yeri通过多样的音乐活动收获了全球粉丝的喜爱。 此外，她还通过出演《Mint Condition》和《Blue Birthday》等作品，展现了她作为演员的存在感，前段时间播出的电视剧《清潭国际高等学校》中，她更是展现出稳定的演技和充满魅力的气场。

Yeri在谈及出演感想时表示：「我一直对恐怖题材很感兴趣，这次很高兴能够挑战这个类型，这是我出道以来第一次出演电影，所以既紧张又兴奋。 我会和导演、工作人员、演员们一起努力拍摄，争取制作出一部优秀的作品。 」

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