「第8集定律」就让我看这？？《妈妈朋友的儿子》第8集被骂，观众：不想再追下去了

都2024年了，韩剧怎么还玩古早埂？

韩剧从上世纪90年代开始风靡，车祸、失忆、患癌三大内容贯穿了几十年，成为韩剧里必不可少的经典梗，近些年我们认知的「俗套三狗血」韩剧已经消失殆尽，剧集品质那是有目共睹的提高。

「以下文字含剧透内容，请读者谨慎下滑！」

最近热播的《妈妈朋友的儿子》却让观众们又皱起了眉头，韩剧要倒退了？ 该剧讲述了试图重启错误人生的女人裵石榴（庭沼玟 饰），和她生活的黑历史「妈妈朋友的儿子」崔承效（丁海寅 饰）之间发生的浪漫喜剧故事。 开播至今观众们都沉浸在轻松的剧情以及男女主的极限拉扯之中。 没想到第8集，众人并未迎来「第8集定律」（韩剧里第8集男女主人公必亲的定律），却守到了三大烂梗之一的「患癌梗」。



裵石榴在做饭途中突然感到胃痛，被送医后告知医生自己得过胃癌，切掉了70%的胃，还接受了抗癌治疗。 本来剧情经过前几集的铺垫，崔承效终於鼓起勇气直面自己多年的情感，裵石榴也察觉到这么多年以来青梅竹马的异性好友其实对自己有著别样的感情，正当观众们要为「男女主终於要走到一起」欢呼雀跃之时，胃癌梗如同一盆冰水直接浇灭了观众们追剧的热情。 气得不少观众直言：「我等了那么久，编剧就给我看这个？」 、「编剧离了烂梗就写不出剧情了吗？」 、「这不是罗曼史喜剧吗??? 为什么会生病？？」 、「第8集定律消失了？？」。



아니 진짜 미쳤나

배석류 3년 전에 위암 2기에

위 70%를 절제하고 항암했었댄다.. pic.twitter.com/HZJFIr43N0 — 루키 (@sz_rookie) September 8, 2024

tvN之前的人气剧《泪之女王》中男女主都遇到了三大经典梗，男主车祸，女主患癌、失忆，这些因素反倒促使两人更加相爱，不知道《妈妈朋友的儿子》该如何处理，做到让观众们信服。

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