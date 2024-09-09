SEVENTEEN在Lollapalooza柏林音乐节连唱19首歌堪比演唱会，也是净汉入伍前的最后舞台

9日的深夜你也有跟到现场直播吗？SEVENTEEN成员们90分钟的精彩演出，热血沸腾、大汗淋漓到极致的live舞台。

人气男团 SEVENTEEN 於8日在德国柏林奥林匹克体育场举行的音乐节「2024 Lollapalooza Berlin」中成为了主角，并演唱了19首歌曲，整整持续了90分钟。



SEVENTEEN 与舞者们一起表演了〈Super〉（孙悟空）、〈Rock with you〉、〈Left & Right〉、〈音乐之神〉、〈Darl+ing〉，以及充满力量的〈DON QUIXOTE〉、〈CLAP〉（拍手）和〈HOT〉等多首经典热门曲目，最后反覆演唱安可曲〈Very NICE〉堪比一场盛大的演唱会，中间还穿插了许多小分队的歌曲，无论英文还是韩文，台下观众都热情的跟唱，反应相当热烈。



▼SEVENTEEN在「2024 柏林Lollapalooza音乐节」的完整Live舞台：



这一场大型演出，也是成员尹净汉最后一场公开的大型舞台，中间有一段观众们喊著净汉的名字，露出不舍的表情，让粉丝们都感到相当惋惜。

这场活动是 SEVENTEEN 自出道以来，首次成为欧洲大型音乐节的主角，他们透过官方分享心情：「终於来到了Lollapalooza柏林，很高兴也很幸福，没想到大家跟著我们的歌会唱得这么好，真是令人惊讶又感动，我们绝对不会忘记大家的。」



此外，SEVENTEEN 将於下个月发行第12张迷你专辑，并以新的世界巡演与粉丝们见面。

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