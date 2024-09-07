朴宝英&安宰弘将担任2024年第29届釜山国际影展开幕式主持人

釜山国际影展於6日宣布，将由演员朴宝英和安宰弘担任第29届釜山国际电影节开幕式的主持人，开幕式将於10月2日下午7时在釜山海云台电影殿堂的户外剧场举行。

这两位演员在浪漫和喜剧等多个类型中展现了不拘一格的演技，拥有可爱魅力和坚实的粉丝基础。人称「宝可爱」的演员朴宝英2006年以电视剧《秘密的校园》出道，随后在电影《急速丑闻》《狼少年：不朽的爱》和电视剧《Oh 我的鬼神君》等作品中展现魅力，赢得了广泛的人气。

去年，她在《水泥乌托邦：末日浩劫》和《精神病房也会迎来清晨》等作品中展现了高水准的演技，获得了2023年釜日电影奖女性「年度明星奖」和2024年青龙系列奖「最佳女主角奖」。



演员安宰弘在电影《足球王》中饰演复读生「洪万燮」给观众留下了深刻印象，在电视剧《请回答1988》出色地诠释「金正峰」而成为人气明星。 随后，他在《三流之路》《浪漫的体质》《鲁蛇大翻身》等作品中也展现了迷人的角色，深受喜爱。 去年在Netflix剧集《假面女郎》中展现了突破性的演技，获得了2024年青龙系列大奖「最佳男配角奖」等多个奖项。

安宰弘去年曾以釜山国际影展「萤幕上」单元的邀请作品《爱情少一啪》来到釜山，今年则担任开幕式的主持人，宣告釜山国际影展的开始。



第29届釜山国际影展将於10月2日开幕，并持续至10月11日，在电影殿堂周边举行为期十天的活动。

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