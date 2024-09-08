「太成」宋健僖首次来台送上逆应援！请全场喝珍奶更与粉丝大玩游戏，重现名场面「你是我的星星〜」

因演出《背著善宰跑》中的「太成」而广受粉丝们喜爱的宋健僖，於9月7日首度来台举办粉丝见面会，除了认真准备歌曲以及游戏与粉丝们同乐以外，他更在会后请了台饮料车停在场外，一一与大家欢送之后还请每位粉丝领取一杯珍奶！送上逆应援给台粉，超有诚意。

宋健僖刚结束首尔场的粉丝见面会，直呼能够在今日来台让他感到非常幸福。而他也在没有准备的状况下为大家清唱自己最近爱听的歌曲，还有《背著善宰跑》中的「Star」，虽然也尝试要唱「想见你」但无奈没有准备歌词让他只能哼唱了。宋健僖也在粉丝们的要求下，重现自己在首尔场表演过的舞蹈，还有最近他在球场看球时，被镜头捕捉到在球场跳三振舞的画面，也在今日现场一次满足粉丝。



从一登场宋健僖就竭尽所能与粉丝们有更多互动，选出幸运粉丝让与他对望三秒钟、测量他的手掌大小，接著更是重现他在《背著善宰跑》中的名场面，与粉丝拥抱著还一边大喊剧中名台词「你是我的星星〜」，让全场粉丝又再度忆起剧中情节。接著还挑战恐怖箱，虽然宋健僖说自己很胆小，但仍然完成了恐怖箱任务，变装环节他更是迫不及待穿上了《想见你》中的凤南高中制服〜接著也应大家要求再变身为帅气机长，让全场粉丝们尖叫不断。



宋健僖也选唱了《背著善宰跑》OST中Eclipse的高难度歌曲「You & I」，运用高难度真假音转换技巧，展现歌唱实力。在Q&A环节中，眼尖的宋健僖还看到有粉丝们提问「请问Eclipse何时举办演唱会？」让他笑称：「我不是Eclipse成员耶〜这问题不能问我〜但如果他们演唱会找我去当嘉宾，我会去喔！」非常可爱。



在粉丝们送上应援影片时，宋健僖看到影片中从青涩到现在的自己，不免有些哽咽，还有粉丝们一人一句录了语音为他加油，也让他非常感动。不过他希望大家今日能够保持美好心情，也希望能笑著与大家分开，所以他会忍住不哭。也为了表达自己的感谢，宋健僖送给全场观众们一份特别的礼物，就是除了他在出口一一欢送大家离开外，每位粉丝还能凭票到外面的咖啡车领取一杯珍珠奶茶！这样的逆应援让粉丝们觉得非常贴心，也难忘今日的感动。



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