振永＆TWICE多贤韩版《那些年，我们一起追的女孩》预告曝光！神还原借课本、原子笔戳背经典场面

台湾经典电影《那些年，我们一起追的女孩》曾翻拍成日版后，日前也宣布翻拍成韩版，更找来 B1A4 振永和 TWICE 多贤出演，让许多观众都相当期待！

韩版《那些年，我们一起追的女孩》讲述18岁且不够成熟的稚嫩少年振宇（振永 饰），度过无数个日子才向善雅（多贤 饰）告白的初恋故事。 近日确定将在《第29届釜山国际电影节》（BIFF）首映，3日公开 BIFF 特别版海报，以蓝蓝的天空爲背景，穿著制服的振永、多贤和朋友们开朗的笑容，让人想起珍藏在我们所有人心中的那个时期的记忆。



公开的预告中，展现学生时代快乐的样子，爲了笑、吵、开玩笑而不停歇的「振宇」和朋友们，还有在别人不知情的情况下开始初恋的「振宇」，「善雅」也因为这样的振宇渐渐有了羞涩的微笑，让观众们心动不已。台版经典场面在韩版也一一还原中，像是借课本、女主角用原子笔戳男主角的背、打水仗等，不知道会不会也还原「大笨蛋」、「大笨蛋才能追你那么久」这经典台词呢 XD



预告公开后，也不免被拿来比较，有人觉得台版还是最经典、难以超越，但也有人觉得韩版选角很新鲜，还是很期待电影上映，不知道大家看完预告之后，有没有期待呢？

而「原版柯景腾」柯震东此前曾公开自己在韩国和振永与多贤的合照，韩版预告公开后，柯震东也在 IG 限时动态转发，很积极的在进行宣传呢！



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