心碎！崔振赫毛孩「梦实」患血管肉瘤「随时都会走」，参观殡仪馆预先准备离别

这真的是许多毛孩父母需要做的功课啊……

崔振赫近期以《她的日与夜》再创人气高峰，近日回归综艺《我家的熊孩子》，没想到带来的是坏消息――毛孩狗狗「梦实」罹患血管肉瘤。

13岁高龄的梦实，原来在三个月前已被诊断罹患血管肉瘤，它因为心脏跳动异常，就医才知心脏长了瘤，医师当时便告知崔振赫「随时都要做好准备」，崔振赫和妈妈也坦言这三个月以来常常为它担心，见到它一动也不动都会以为它走了。梦实的血管肉瘤已转移，崔振赫事后才知道医师原本预测梦实只能再撑一到二周，听到梦实的状况，摄影棚的主持人、振赫妈妈与其他妈妈都忍不住泪流。



庆幸的是，梦实已靠物理与药物治疗撑上三个月，不过照医师的建议，崔振赫打起精神前往宠物殡仪馆了解火化流程，到最后参观到灵骨塔时，崔振赫看著与梦实很像的狗狗照片，终究忍不住红眼眶。虽然梦实的状况令人心疼，但崔振赫生活方式也令人头痛，他想为梦实做特别餐点不时出错，不过呆萌的样子让摄影棚众人重拾笑容，梦实吃得津津有味也让人放心不少。



此外，此集特别MC是尹世雅，尹世雅曾和崔振赫在《九家之书》饰演恋人，问她崔振赫是否在片场也是如此呆萌，她倒回答当时他们都很投入、看他非常努力，「我最近很惊讶，振赫不像我熟知的人，振赫怎么了？」听到金承洙妈妈称赞崔振赫很善良后，尹世雅更激动了：「善良又很有礼貌，真的很帅！很、帅、的！」尹世雅的反应也巧妙化解大家因梦实而心碎的阴郁气氛。



▼节目片段（香港观众可至黄Viu收看完整节目）



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