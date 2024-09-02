【韩网热门】这个问题女生真的难以抉择：李到晛 vs DEX，谁更帅

男演员李到晛和知名YouTuber兼主持人、艺人DEX，到底谁更帅，这个问题最近困扰了不少韩国女性。

PANN上一则题为「女生之间难以选择的问题」的文章吸引了广大网友，尤其是女性网友们的关注，PO主提问「李到晛和DEX两人中谁更帅？」

李到晛，演技精湛，近几年在影视剧圈中尤为耀眼。 DEX则通过多部韩国真人秀综艺节目打开知名度，凭藉独特男子汉举动、结实的体格配上颇高的口才，人气急升。



韩国网友评论：

1. 肯定是李到晛啊，PO主吃错药了？

2. 我以为是DEX，没想到留言里都在说李到晛，可能真人是李到晛帅，但是从各大媒体公开的照片来看，从没觉得过李到晛帅

3. 这能称为问题??????? 肯定是李到晛啊，难道不是他???

4. 没法理解说李到晛帅的人，他的眼角太上扬了，即使不喜欢DEX，也会觉得他比李到晛帅啊

5. 如果只说帅气的话肯定是李到晛

6. 不觉得DEX帅，李到晛也只是个长得周正的青年

7. 我觉得是DEX，我喜欢他这类很有男子气概的人

8. 只有我觉得DEX更帅吗？？

9. 嗯???? 竟然有人拿他俩做比较????

10. 求求你们了，帅不帅都是个人感觉，不过我觉得李到晛更帅

11. 这问题根本没什么难的啊，我觉得他俩都蛮帅的，不过我喜欢性感的

12. 李到晛，他帅到让人心动

13. 艺人都很显眼啊，从骨相到身形都不是普通人比得过的，就像是让那些素人网红站在金高银身边，网红看起来都很丑，艺人不是一般人就能当的

14. 肯定是DEX啊，你没看过DEX吗？？

15. 看到大家的留言我很堂皇，我以为所有人都会选DEX

16. 这是什么疯话？ 李到晛根本不是帅气的长相啊

17. 看个人喜好吧，我觉得DEX更有男人味，李到晛不是很清楚

18. 李到晛很红，DEX这个颜值当演员的话根本火不起来

19. 我真心请教，李到晛在女生之间很有人气吗？？ 我身边人喜欢DEX的更多

20. 从没觉得两个人帅，只不过DEX有自己独特的魅力

21. 如果没有纹身的话DEX更帅，如果DEX不帅的话电视台一开始也不会用他

22. 从未觉得李到晛帅，倒是想过DEX帅，但是李到晛是演员，所以他的基准更高

23. 两人其实都不帅，但我个人而言觉得DEX颜值更高，李到晛有一种男友的感觉

24. 虽然两个人我都不喜欢，但明显李到晛更帅啊

原文：https://pann.nate.com/talk/373120643#replyArea

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