【韓網熱門】這個問題女生真的難以抉擇：李到晛 vs DEX，誰更帥

男演員李到晛和知名YouTuber兼主持人、藝人DEX，到底誰更帥，這個問題最近困擾了不少韓國女性。

PANN上一則題為「女生之間難以選擇的問題」的文章吸引了廣大網友，尤其是女性網友們的關注，PO主提問「李到晛和DEX兩人中誰更帥？」

李到晛，演技精湛，近幾年在影視劇圈中尤為耀眼。 DEX則通過多部韓國真人秀綜藝節目打開知名度，憑藉獨特男子漢舉動、結實的體格配上頗高的口才，人氣急升。



韓國網友評論：

1. 肯定是李到晛啊，PO主吃錯藥了？

2. 我以為是DEX，沒想到留言裡都在說李到晛，可能真人是李到晛帥，但是從各大媒體公開的照片來看，從沒覺得過李到晛帥

3. 這能稱為問題??????? 肯定是李到晛啊，難道不是他???

4. 沒法理解說李到晛帥的人，他的眼角太上揚了，即使不喜歡DEX，也會覺得他比李到晛帥啊

5. 如果只說帥氣的話肯定是李到晛

6. 不覺得DEX帥，李到晛也只是個長得周正的青年

7. 我覺得是DEX，我喜歡他這類很有男子氣概的人

8. 只有我覺得DEX更帥嗎？？

9. 嗯???? 竟然有人拿他倆做比較????

10. 求求你們了，帥不帥都是個人感覺，不過我覺得李到晛更帥

11. 這問題根本沒什麼難的啊，我覺得他倆都蠻帥的，不過我喜歡性感的

12. 李到晛，他帥到讓人心動

13. 藝人都很顯眼啊，從骨相到身形都不是普通人比得過的，就像是讓那些素人網紅站在金高銀身邊，網紅看起來都很醜，藝人不是一般人就能當的

14. 肯定是DEX啊，你沒看過DEX嗎？？

15. 看到大家的留言我很堂皇，我以為所有人都會選DEX

16. 這是什麼瘋話？ 李到晛根本不是帥氣的長相啊

17. 看個人喜好吧，我覺得DEX更有男人味，李到晛不是很清楚

18. 李到晛很紅，DEX這個顏值當演員的話根本火不起來

19. 我真心請教，李到晛在女生之間很有人氣嗎？？ 我身邊人喜歡DEX的更多

20. 從沒覺得兩個人帥，只不過DEX有自己獨特的魅力

21. 如果沒有紋身的話DEX更帥，如果DEX不帥的話電視台一開始也不會用他

22. 從未覺得李到晛帥，倒是想過DEX帥，但是李到晛是演員，所以他的基準更高

23. 兩人其實都不帥，但我個人而言覺得DEX顏值更高，李到晛有一種男友的感覺

24. 雖然兩個人我都不喜歡，但明顯李到晛更帥啊

原文：https://pann.nate.com/talk/373120643#replyArea

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞