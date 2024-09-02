韩剧里那些「妈朋儿」角色们！女生们的最爱，丈母娘的心头好

最近，丁海寅和庭沼珉主演的《妈妈朋友的儿子》正在热播中。

「妈妈朋友的儿子」这个词无论是在韩剧还是真实的韩国社会里经常被提及，指的是那些既优秀又完美的男性，他们不仅在学业、事业上表现出色，还性格温和，外貌出众，是妈妈们心目中理想的女婿人选。 今天小编就要和大家聊一聊那些韩剧中「妈妈朋友的儿子」的角色：

《妈妈朋友的儿子》崔承效（丁海寅 饰）

崔承效是典型的「别人家的好孩子」，他是现任建筑工作室代表，是韩国建筑界最受关注的年轻建筑师。 不仅才华洋溢、外貌出众，连性格都那么完美，是妈妈和未来丈母娘的骄傲。



《背著善宰跑》柳善宰（边佑锡 饰）

学生时期是潜力十足的游泳运动员，哪怕是受伤不得不放弃游泳也依旧能在另一条赛道上发光发热，成为了娱乐圈顶流。 长得帅也就算了，最重要的还是深情，任谁都逃不过善宰的魅力吧，难怪小素（金惠奫 饰）的妈妈和婆婆越来越喜欢未来的女婿呢。



《今生是第一次》南世喜（李民基 饰）

典型的I.T男，但年纪轻轻就是APP公司的首席，对生活有著明确规划的他背负著30年的房贷，打破了常规男主霸道多金的人设，更加贴近生活，更加真实，与女主尹志浩（庭沼珉 饰）邂逅并契约结婚后，慢慢有所改变，让观众们感受到了甜蜜且温馨的爱情。



《请回答1988》成善宇（高庚杓 饰）

外号「双门洞妈朋儿」，是长相优、功课佳、品行端正等各方面条件无懈可击的完美男。 父亲去世之后，作为家中唯一的男性，背负起了照顾妈妈和妹妹的重任，是个非常可靠的男孩。 在同学、老师、街坊邻居之间，都是超人气，是许多女孩心目中的完美男。



《太阳的后裔》柳时镇（宋仲基 饰）

柳时镇是一个正义感十足的特种部队军官，他不仅英勇无畏，充满责任感，而且对爱情忠诚，极具魅力。 作为军人，他的稳重与担当让他成为无数观众心中的理想型。



《梨泰院Class》朴世路（朴叙俊 饰）

绝不向恶势力低头、不轻易妥协的正直青年，是个从逆境中崛起的企业家，坚韧不拔、心怀正义。 虽然他经历了许多挫折，但始终保持著正直和善良，是那种绝对会让妈妈们引以为豪的儿子。



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