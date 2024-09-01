【韩国小百科】比电子请柬更先进：韩国年轻人用「自助服务机」收婚礼红包！防盗兼节省人力，网友赞只差「这一点」就完美

用自助服务机点餐已见惯不惊，没想到竟有人用它来收红包？ 据韩国一家自助服务机租赁公司表示，今年婚礼较多的月份已经全部订满、销售额比去年增长50%，越来越多MZ世代年轻人倾向使用这一新型的收礼金方式。

传统婚礼都会在门口摆放桌椅，由双方家属「坐镇」收取宾客礼金、结束后再人工清点数字，不仅事务相当繁琐，整个过程中负责人亦难以离开位置好好用餐或享受婚礼的喜悦气氛。 此外，网上不时有人爆料被宾客用空信封骗吃骗喝，还有人趁混乱之际偷走礼金。

近两年韩国年轻人发现了新的做法，即是租一台自助服务机辅助或完全代替人工收红包。 宾客只需在机器上选择「新郎贺礼」或「新娘贺礼」，然后输入姓名、金额、与新人的关系，再将纸币一张张放入机器，即可拿到餐券和停车券。



요즘 MZ 결혼식 축의금 키오스크 운영

결제하면 식권과 주차권이 나온다고 합니다.

어떻게 생각하시나요?



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使用自助服务机的新人表示好处多多，例如负责收红包的亲人不需要一直守在那里，机器还会帮忙整理宾客名单和金额、以Excel形式提供，收到的礼金也能立即交给新人，亦杜绝了「空手套白狼」或盗窃的风险。

据报导，一台自助服务机的租金是20万韩元，去年已有年轻人尝试这一做法。 一家租赁自助服务机的公司称婚礼较密集的9月和10月已经全部预订满，受到正面口碑影响，今年的销售额已比去年增长50%有余。

另一方面，也有人指出该做法的缺点，例如上年纪的人可能难以顺利操作、削弱了婚礼作为「祝贺的场合」的意义、存在被骇客攻击而泄露个人信息的风险等等。



以年轻人为主的论坛Theqoo中，有些人批评该做法只方便婚礼当事人、并不方便宾客; 大部份人表示赞同，认为值得推广到全国，只是目前机器只能收取现金、一次只能放入一张，对於只带信用卡出门的人而言有些不便，如果能一次放入多张或接受无纸支付就堪称完美。

还有网友畅想未来干脆办线上婚礼（参考线上会议），宾客各自在家对新人表达祝贺，餐饮就由外卖送上门XD大家觉得如何呢？

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