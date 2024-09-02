任时完&朴奎瑛搭档《格杀福顺》衍生剧《螳螂》，化身高级杀手

任时完和朴奎瑛将在动作片中合作，两人已确定出演电视剧《螳螂》。

今日（2日），Netflix公开了《螳螂》的制作消息及主要演员阵容，并表示：「任时完、朴奎瑛和赵宇镇已确定出演。 」《螳螂》是《格杀福顺》的衍生作品，剧情以杀手行业为背景，讲述了A级杀手与他的对手以及退休杀手之间的对决。

任时完将饰演杀手公司MK娱乐所属的A级杀手「螳螂」，这是在《格杀福顺》中「车闵圭」（薛景求 饰）提到「去度假」的人物。 剧中，他将与同事们一起寻求新的机会，并在度假归来后决定脱离失去领导者的MK娱乐公司。 观众可以期待他带来的吸引力十足的演技。



朴奎瑛将饰演「螳螂」的老朋友兼对手「在伊」，她拥有出色的技能，但因不被上司看好，最终被赶出了MK娱乐。赵宇镇将饰演传奇杀手「独孤」，他是MK娱乐的开国元勋兼「螳螂」的师父。 在「车闵圭」去世后，他将推动自己成为代表，并重新招募「螳螂」。



本剧由李泰成导演执导，这是他的首部导演的作品。 李导演曾在《格杀福顺》和《The King》中担任助理导演。 《格杀福顺》的导演卞成贤也参与了剧本创作。

相关人士表示：「任时完、朴奎瑛和赵宇镇将在《螳螂》中相遇，希望大家期待他们在这个有趣的世界观中展现的演技默契。 」

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