这个组合一定要看！朴宝英＆崔宇植主演 《那年，我们的夏天》编剧新作《爱情电影》杀青，预计明年播出！

阵容让许多人都相当期待的Netflix原创系列《爱情电影》（Melo Movie）终於杀青啦！

31日，朴宝英在 IG 写下：「这段时间辛苦了的舞菲和小谦，再见，金舞菲。」公开的照片中，她和崔宇植拿著蛋糕站在祝贺拍摄结束的横幅前，两人的身高相差20公分，让人心动不已。



网友们也都纷纷表示：「希望可以赶快看到」、「很有CP感，好期待这部剧」、「欧腻真的好可爱」、「期待他们的化学反应，什么时候可以看到」、「祝贺两人」、「好喜欢这个组合」、「终於杀青了」等等。

《爱情电影》由崔宇植、朴宝英、李浚荣、全少妮主演，讲述既想获得爱情又想实现梦想的年轻人们，互相发现并成为彼此的灵感，战胜各自创伤的过程，是一部以电影为主题的青春浪漫爱情剧。由《黑话律师》、《无人岛的Diva》导演吴忠焕与《那年，我们的夏天》编剧李娜恩合作打造。



剧中，崔宇植饰演深爱电影的男人「高谦」，从龙套演员变成影评家，梦想是看遍世上所有电影；朴宝英饰演电影从业者「金舞菲」，因为爸爸爱电影比爱她更多，令她对爸爸又爱又恨，也好奇「电影究竟是什么」而开始涉足电影行业。



李浚荣饰演自称天才但现实中只是无名作曲家的「洪时俊」；全少妮饰演电影编剧「孙珠雅」，是洪时俊的前女友。



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