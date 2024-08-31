T-ARA约定粉丝庆祝15周年 全球唯一FANMEETING不容错失

K-pop风靡全球，说起代表盛世的二代团，你又会想起那些歌曲呢？〈ROLY POLY〉、〈DAY BY DAY〉、〈Number 9〉也可能让你回忆起很多美好的片段吧？真的要好好把握这个难得的机会！为了庆祝出道15周年的大日子，韩国女团T-ARA正式宣布将会在10月7日於「澳门百老汇」 - 百老汇舞台，举行全球唯一的15周年粉丝见面会《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》，意义非常重大，势必掀起抢票热潮！

自2009年出道后T-ARA很快便占据了K-pop女团的重要位置，出道第一年便凭藉大热作〈Bo Peep Bo Peep〉拿下韩国KBS音乐节目《MUSIC BANK》的2次冠军，更在SBS音乐节目《人气歌谣》夺得3次冠军的超优异成绩！而当时在韩国的大街小巷以至全世界也有人模仿著她们的猫爪舞步，成功带领热潮！全世界的Queen’s（T-ARA粉丝名称）想再次听到她们的现场演绎，一起再为T-ARA应援，就要好好把握这次机会。



而出名宠粉的恩晶（Eunjung）、居丽（Qri）、孝敏（Hyomin）、芝妍（Jiyeon）四位成员除了会为今次的15周年FANMEETING预备精彩的表演外，更会跟一直以来支持她们的歌迷进行互动。好像2021年她们便为了跟粉丝的约定，自掏腰包推出《RE：T-ara》专辑，当中两首歌曲《TIKI TAKA》和《ALL KILL》，不单换上全新形象回馈乐迷，而且拍摄的MV也非常认真，获得粉丝一致好评！因此，T-ARA将会在澳门见面会上准备了那些项目送给粉丝，也绝对值得期待！

除了团体活动，T-ARA的个人活动也没有停下来，好像恩晶就在最近大热的KBS韩剧《幸运的我们》中饰演女主角陈秀智，其扮演的精神健康医学科医生的内心戏大获好评，而该剧除创下14.6%收视率的优异成绩，更在7月第4周爬升至同时段的收视第1名，成绩骄人！而居丽、孝敏和芝妍也在社交平台上，十分活跃，不知道今次的澳门之旅，她们会不会像早前的上海签名会一样，拍摄当地的名胜景点和各种美食呢？

难得T-ARA四位成员久违再聚在一起活动，并加上庆祝她们出道15周年的大日子，这次澳门见面会，必定会引起全球粉丝关注！想珍惜可以近距离接触恩晶、居丽、孝敏和芝妍的机会，真的不容错失2024年9月4日星期三早上10时的重要时刻，因为《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》澳门见面会门票，便会於澳门百老汇及大麦网公开发售，票价分：$1,688、$1,288和$888。如想知道更多T-ARA见面会的消息，可留意主办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新，以及新闻公布。



《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》

日期：2024年10月7日（星期一）

时间：下午5时

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：MOP/HKD$1,688 / $1,288 / $888

公开售票：2024年9月4日（星期三）上午10时

订购网站：澳门百老汇（broadwaymacau.com.mo）、大麦网（damai.cn）



主办单位：LOUD

协办单位：168 Production and Engineering Services Ltd.、KULTURE

票务平台：澳门百老汇、大麦网

场地：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

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