LE SSERAFIM科切拉现场演唱引争议后，首次吐露心境！金采源：「有很多遗憾的地方，也学习到很多」

29日下午，LE SSERAFIM 在 YES24 Live Hall 举行第四张迷你专辑《CRAZY》新歌发布会。

今年4月，LE SSERAFIM 参加美国最大规模音乐庆典「2024 Coachella﻿ 科切拉音乐节」，但是因现场演唱实力不足而受到不少批评。

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当天，成员们坦率地表达对相关争议的想法，金采源说：「虽然 Coachella 的舞台有很多遗憾的地方，但作爲组合成员，我个人学到很多，也领悟到了很多。出道后在短时间内站上很多舞台，那么大的户外庆典还是第一次，可能是因爲这个原因，我们不知不觉地兴奋起来，也没有调整好节奏，所以这些部分有很多不足。」

她接著说：「我明白今后还有很多东西要学习和体验，展现更好的面貌应该是我们一生的课题。成员们之间也聊很多，希望能给大家展现更好的面貌，这次专辑活动好像是第一阶段，我们以这样的心态认真准备，希望大家能够用充满爱意的视线看待。」



许允眞也表示：「以这次经历爲基础，我们决心要展现一步一步地成长的样子，这次的专辑应该是第一个阶段。爲了给一直支持我们、等待我们的粉丝们带来更精彩的舞台和帅气的音乐，这次活动也会更加努力。」



另外，LE SSERAFIM 迷你四辑《CRAZY》在今日（30）韩国时间下午1点发行，这是一张包含「和 LE SSERAFIM 一起疯狂一次吧」讯息的专辑，收录从 EDM、House 到Techno 等多种类型的歌曲，包括同名主打歌〈CRAZY〉在内，共收录〈Chasing Lightning〉、〈Pierrot〉、〈1-800-hot-n-fun〉、〈Crazier〉等5首歌曲。



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