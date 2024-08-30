台韩合作选秀《SCOOL》利特是MC！韩国导师SUPER JUNIOR银赫、FTISLAND李洪基、Yuju还有崔英俊

台湾天空娱乐与韩国SBS M跨国合作之男团选秀《SCOOL》，先前在台湾已传出导师阵容除了已公开的台湾艺人罗志祥与娄峻硕之外，还有韩国艺人SUPER JUNIOR的利特与银赫、FTISLAND李洪基、GFRIEND出身Yuju（裕株），今日上午SBS M正式宣布阵容，稍有差异。

＊先前报导：

〈台韩合作选秀《SCOOL》传FTISLAND李洪基、SJ利特银赫、GFRIEND Yuju当导师〉

首先，SUPER JUNIOR利特并非先前流传是《SCOOL》导师而是MC（主持人），SBS M表示利特拥多年节目与颁奖典礼主持经验，拥超群的主持实力与机智口才，期待他能成功引领《SCOOL》。



导师阵容确实有SUPER JUNIOR银赫、FTISLAND李洪基与GFRIEND出身Yuju，不过还多了编舞家崔英俊。SUPER JUNIOR主舞银赫和K-POP知名编舞家代表崔英俊（又译崔容俊），将在舞蹈与整体表演给予锐利评价；FTISLAND主唱李洪基将在歌唱方面冷静评判；曾为GFRIEND主唱，现在作为solo歌手活动的Yuju，会同时针对歌唱与整体表演给予评价。台湾方面则有罗志祥和娄峻硕，前者为唱跳歌手，后者为饶舌创作歌手并在男团五坚情活动。



《SCOOL》是为了培养全球性男团的选秀节目，将展现韩国与台湾少年往全球男团发展并出道的旅程，除了在韩国SBS M与SBS FiL播出外，台湾由台视、三立都会台、年代Much台、LINE TV、Hami Video播出。



另外，韩方宣布消息后，台方也举行记者发布会，罗志祥和娄峻硕出席，娄峻硕受访中提到见到SUPER JUNIOR表面上要维持导师尊严装镇定，但「心脏快要爆掉了」。（下方影片23:21）



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